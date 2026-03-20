Driftledare Utemiljö till Göteborg
Är du vår nästa gruppledare med passion för utemiljö och ledarskap?Publiceringsdatum2026-03-20Om företaget
Hos Coor levererar vi olika FM-tjänster där utemiljön ingår. Vi ställer höga krav på kunskap, service och tillgänglighet för att lämna ett positivt avtryck hos både medarbetare och besökare. Coor säkerställer att den dagliga driften alltid fungerar och lyfter den till nästa nivå. Som gruppledare har du en stor påverkan. Här blir du en del av ett fantastiskt team som motiverar, utvecklar och hjälper varandra att skapa den bästa möjliga arbetsplatsen.
Om rollen
Som gruppledare för utemiljögruppen ansvarar du för den dagliga operativa driften samt samordning och administration. Du blir spindeln i nätet för vår kund i utemiljöns serviceleverans. Rollen är mångfacetterad med stor variation i arbetsuppgifter, vilket kräver eget driv, engagemang och beslutsfattande. Rollen innefattar även administration, vilket kräver ett strukturerat och noggrant arbetssätt och förmåga att prioritera rätt utifrån ett lösningsorienterat perspektiv. I rollen ingår också att stötta ditt team med kunskap och att praktiskt utföra skötsel vid behov. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du kommer ingå i ett regionalt team med arbetsledare för utemiljötjänster där vi har en bred kunskapsbas och kan stötta varandra.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Samordna bemanningen för den dagliga driften
- Delta i schemaläggning och planering av resurser
- Samverka med gruppchefer och andra berörda för att identifiera och utnyttja synergier för bättre kostnadseffektivitet och förbättring
- Hantera beställningar och felanmälningar
- Kontera fakturor och utföra fakturering
- Delta i projekt
- Ha direktkontakt med leverantörer
- Vara medarbetarens första kontakt vid operativa frågor
- Självständigt initiera, utveckla och arbeta med ständiga förbättringar av vår serviceleverans
- Praktiskt visa och utföra skötsel i vår kunds utemiljö.
Vem är du?
Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom utemiljö och trivs i en roll där kvalitet, struktur och samarbete är viktiga delar av vardagen. Du har en trygg grund att stå på, tar ansvar för ditt arbete och bygger goda relationer med både kollegor och kunder. Rollen passar dig som är prestigelös, lösningsorienterad och lyhörd - någon som bidrar med energi, driv och en positiv inställning även när tempot är högt. Du arbetar strukturerat, tycker om ordning och reda och har lätt för att anpassa dig efter skiftande behov och förutsättningar.
Vi ser att du har
- Gymnasieutbildning samt några års arbetslivserfarenhet inom utemiljö.
- Minst tvåårig utbildning inom skötsel eller annan relevant utbildningsbakgrund.
- Erfarenhet av att arbetsleda personal.
- God administrativ förmåga och bra datorkunskaper, särskilt i Outlook och Excel.
- Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
- Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserOm tjänsten
- Anställningsform: Tillsvidareanställning
- Sysselsättningsgrad: Heltid 100%
- Arbetstid: Måndag-Fredag 7-16
- Startdatum: Enligt överenskommelse
- Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Genom vår varma kultur och vårt starka samarbete har vi roligare och skapar mer värde för våra kunder. Det ser vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coor Service Management AB
(org.nr 556084-6783), https://www.coor.se/
För detta jobb krävs körkort.
