Driftledare till avfallsenheten
Hagfors Kommun / Chefsjobb / Hagfors Visa alla chefsjobb i Hagfors
2026-04-24
, Munkfors
, Sunne
, Torsby
, Filipstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hagfors Kommun i Hagfors
, Kil
, Hammarö
, Säffle
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Samhällsbyggnadsavdelningen på Hagfors kommun söker en driftledare till avfallsenheten. Som driftledare har du ett brett ansvarsområde som innefattar personal- och budgetansvar, handläggning av ärenden, upphandlingar, dialog med entreprenörer, kundtjänst med mera.
Som driftledare har du budgetansvar för hela avfallsenheten och personalansvar för fyra medarbetare som utgår från kommunens återvinningscentraler. Dina närmsta kollegor utanför din egen enhet kommer att vara driftledare för VA-enheten, driftledare för av gata- och parkenheten och verksamhetschef för GVA. I din roll kommer du även ha nära samarbete med de handläggare som hanterar kundtjänstfrågor och handlägger ärenden för avfallsenheten. Du kommer ha mycket kontakt med kunder och hantera en del kundtjänstärenden på egen hand.
Avfallshanteringen i hela Sverige genomgår just nu en stor omställning där mer avfall ska hämtas hemma hos kund istället för att samlas in på återvinningsstationer. Som driftledare har du ansvar för att denna omställning genomförs på ett bra sätt. Det kräver att du är organiserad, kommunikativ och bra på att lösa problem.
Du kommer ha ansvar för kommunens avfallsanläggningar, varav en är en tillståndspliktig B-anläggning. I ditt uppdrag ansvarar du för att driften av anläggningarna följer givna tillstånd. Du kommer ha kontakt med tillsynsmyndigheten och ansvarar för att följa upp och rapportera verksamhetens arbete.
Hos oss får du
Ett meningsfullt uppdrag där du gör skillnad i människors vardag.
En arbetsplats där du själva får vara med och påverka.
Hjälpsamma kollegor och ett bra arbetsklimat i nyrenoverade lokaler.
Möjlighet att utvecklas i rollen som chef
Möjlighet att utveckla dina kunskaper om miljö och avfallshantering
Meriterande erfarenheter
Högskoleutbildning inom miljöteknik eller miljövetenskap, eller annan utbildning som i kombination med din erfarenhet kan bedömas som likvärdig av arbetsgivaren.
Chefserfarenhet med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet.
Erfarenhet av att handla upp tjänster och arbeta med entreprenörer
Lokalkännedom och ett intresse för att skapa en attraktiv miljö i Hagfors kommun.
Du är en kommunikativ och prestigelös ledare som leder dina medarbetare med ett förtroendebaserat ledarskap. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation samt kunskap om avfallsfrågor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
LÖN
Lön enligt avtal
VISSTE DU ATT...
• du får en sjuk- och olycksfallsförsäkring gratis via din anställning?
• du får 31 semesterdagar när du är fyllda 40 år och 32 semesterdagar när du är fyllda 50 år?
• du får möjlighet att omvandla semesterdagar till semestertimmar och att omvandla semesterdagstillägget till ytterligare ledighet?
• du får ett friskvårdsbidrag från din arbetsgivare?
FACKLIGA FÖRETRÄDARE
Vision eller Ledarna, når du genom Hagfors kommuns växel, 0563-185 00.
ÖVRIGT
För att främja jämställdheten på arbetsplatsen uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka tjänsten.
Vi har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Hagfors kommun erbjuder dig stora möjligheter till balans i livet. Du kan göra karriär och samtidigt njuta av ett gôtt liv med livskvalitet. Här finns ett modigt fôlk med framåtanda som uppskattar kombinationen av den lilla stadens potential och närheten till en storslagen natur.
Vårt handlingskraftiga näringsliv stärker kommunen och sätter Hagfors på kartan internationellt. Den lokala flygplatsen gör att det är nära till Stockholm och resten av världen, vilket skapar möjligheter i både jobbet och privatlivet.
Här hjälps vi åt att skapa ett rikt liv och tillsammans möjliggör vi en attraktiv kommun. Läs mer om arbetet i Hagforsstrategin.
Vid anställning kan utdrag ur polisens belastningsregister komma att begäras.
I tjänsten i Hagfors kommun innebär det att BankID behövs för vissa arbetsuppgifter.
VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagfors kommun
(org.nr 212000-1884), https://www.hagfors.se/undersidor/arbete-och-naringsliv/lediga-jobb.html
Dalavägen 10 (visa karta
)
683 80 HAGFORS
Fackliga företrädare når du via kommunens växel kommun@hagfors.se 0563-18500
9875294