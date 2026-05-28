Driftkoordinator

Next u AB / Inköpar- och marknadsjobb / Göteborg
2026-05-28


Hos Blomsterlandet möter vi varje dag kunder som vill skapa, plantera och inspireras. För att våra butiker ska kunna ge bästa möjliga kundupplevelse behöver arbetet bakom kulisserna fungera smidigt, tydligt och effektivt. Det är här du kommer in.

Om rollen

Som Driftkoordinator ansvarar du för att säkerställa en välfungerande daglig drift genom att samordna operativa frågor mellan butik, supportkontor och interna avdelningar.

Rollen har fokus på koordinering, uppföljning och stöd i den operativa verksamheten. Du bidrar till utveckling av arbetssätt, rutiner och processer samt säkerställer att information når rätt mottagare i rätt tid.

Du kommer även att driva och samordna mindre till medelstora projekt inom drift och verksamhetsutveckling, med målet att skapa struktur, effektivitet och god framdrift i en växande organisation.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen kommer du bland annat att:

samordna dagliga driftfrågor kopplade till butik, varuflöde och säsongsaktiviteter

följa upp avvikelser och operativa ärenden

stötta butiker i frågor kring rutiner, system, beställningar och driftprocesser

koordinera information mellan butik, inköp, logistik, marknad och supportfunktioner

planera och koordinera aktiviteter vid kampanjer, säsongsstarter och verksamhetsförändringar

säkerställa att arbetsflöden fungerar effektivt och enligt plan

identifiera förbättringsområden i arbetssätt, rutiner och flöden

ta fram underlag, enklare rapporter och uppföljningar kopplade till drift och genomförande

bidra till tydlig kommunikation och struktur i operativa frågor

Vem är du?

Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där du får ha många kontaktytor och samtidigt skapa ordning, tydlighet och framdrift.

Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera när flera saker händer samtidigt. Du har en god förståelse för operativ verksamhet och tycker om att arbeta nära både människor och processer.

För att lyckas i rollen tror vi att du är kommunikativ, noggrann och trygg i att följa upp, driva på och få saker att hända. Du är prestigelös i ditt arbetssätt och har ett naturligt intresse för att förbättra flöden, rutiner och samarbeten.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från butik, retail, drift, administration, logistik eller annan verksamhet där koordinering och operativ uppföljning varit en viktig del av arbetet.

Vi erbjuder

Hos Blomsterlandet blir du en del av ett företag med starkt varumärke, stort engagemang och en verksamhet som följer både säsong, kundbehov och utveckling.

Du får en central roll på vårt huvudkontor i Mölnlycke där du bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra butiker i deras vardag. Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten, påverka arbetssätt och vara med och skapa struktur i en organisation med mycket energi och framåtanda.

Anställningsinformation

Anställning: Heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas.

Placering: Mölnlycke, på plats minst 3 dagar i veckan.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansök nu och bli en del av vårt team!

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar - bokstavligt talat?

Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.

Ansvarig rekryterare Jakob Hemvik

Jakob.hemvik@higher.nu

0707-949950

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-06-14
