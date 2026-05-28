Driftkoordinator
Hos Blomsterlandet möter vi varje dag kunder som vill skapa, plantera och inspireras. För att våra butiker ska kunna ge bästa möjliga kundupplevelse behöver arbetet bakom kulisserna fungera smidigt, tydligt och effektivt. Det är här du kommer in.
Om rollen
Som Driftkoordinator ansvarar du för att säkerställa en välfungerande daglig drift genom att samordna operativa frågor mellan butik, supportkontor och interna avdelningar.
Rollen har fokus på koordinering, uppföljning och stöd i den operativa verksamheten. Du bidrar till utveckling av arbetssätt, rutiner och processer samt säkerställer att information når rätt mottagare i rätt tid.
Du kommer även att driva och samordna mindre till medelstora projekt inom drift och verksamhetsutveckling, med målet att skapa struktur, effektivitet och god framdrift i en växande organisation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
samordna dagliga driftfrågor kopplade till butik, varuflöde och säsongsaktiviteter
följa upp avvikelser och operativa ärenden
stötta butiker i frågor kring rutiner, system, beställningar och driftprocesser
koordinera information mellan butik, inköp, logistik, marknad och supportfunktioner
planera och koordinera aktiviteter vid kampanjer, säsongsstarter och verksamhetsförändringar
säkerställa att arbetsflöden fungerar effektivt och enligt plan
identifiera förbättringsområden i arbetssätt, rutiner och flöden
ta fram underlag, enklare rapporter och uppföljningar kopplade till drift och genomförande
bidra till tydlig kommunikation och struktur i operativa frågor
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en koordinerande roll där du får ha många kontaktytor och samtidigt skapa ordning, tydlighet och framdrift.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att prioritera när flera saker händer samtidigt. Du har en god förståelse för operativ verksamhet och tycker om att arbeta nära både människor och processer.
För att lyckas i rollen tror vi att du är kommunikativ, noggrann och trygg i att följa upp, driva på och få saker att hända. Du är prestigelös i ditt arbetssätt och har ett naturligt intresse för att förbättra flöden, rutiner och samarbeten.
Vi ser gärna att du har erfarenhet från butik, retail, drift, administration, logistik eller annan verksamhet där koordinering och operativ uppföljning varit en viktig del av arbetet.
Vi erbjuder
Hos Blomsterlandet blir du en del av ett företag med starkt varumärke, stort engagemang och en verksamhet som följer både säsong, kundbehov och utveckling.
Du får en central roll på vårt huvudkontor i Mölnlycke där du bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra butiker i deras vardag. Rollen passar dig som vill arbeta nära verksamheten, påverka arbetssätt och vara med och skapa struktur i en organisation med mycket energi och framåtanda.
Anställningsinformation
Anställning: Heltid, tillsvidare. Provanställning tillämpas.
Placering: Mölnlycke, på plats minst 3 dagar i veckan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök nu och bli en del av vårt team!
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar - bokstavligt talat?
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.
Ansvarig rekryterare Jakob HemvikJakob.hemvik@higher.nu
0707-949950
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Next u AB
(org.nr 556898-4180)
171 54 SOLNA (STOCKHOLMS) Arbetsplats
Blomsterlandet
9934658