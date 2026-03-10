Driftkoordinator - Uppsala
Vi söker nu tre Driftkoordinatorer till vår kund i Uppsala. En för dag, en för kväll och en för helg. Rollen är operativ och fartfylld där du arbetar nära produktionen och i nära samarbete med IT och serviceteam.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Som Driftkoordinator ansvarar du för att den dagliga produktionen fungerar smidigt och enligt plan. Du har överblick över produktionsflödena och säkerställer att varje order hanteras korrekt. Du spenderar merparten av din tid nära produktionen och samarbetar med olika delar av organisationen. Rollen innebär bland annat att planera produktionen, fördela resurser, identifiera och lösa problem, säkerställa att deadlines hålls, driva förbättringar av flöden, fungera som backup i olika ledningsfunktioner vid behov och leda chefer i det operativa arbetet.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs i en operativ roll med högt tempo och som kan fatta snabba beslut när situationer uppstår i produktionen. Du är lösningsorienterad, har förmåga att skapa struktur i komplexa flöden och trivs med att samarbeta nära produktion och andra funktioner. Du är van vid att leda och påverka utan direkt personalansvar.Kvalifikationer
• Erfarenhet av produktions- eller logistikstyrning i operativ miljö
• Förmåga att planera och fördela resurser
• Förmåga att identifiera och lösa problem snabbt
• God systemvana, gärna från Lima, Wamas, Autostore eller liknande
• Förmåga att fatta snabba beslut under pågående produktion
• God kommunikativ förmåga
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
