Driftingenjör VA/Hamnavdelningen
2025-10-17
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
Du kommer att leda en områdesgrupp på enheten VA/Verk. Vilket innebär en arbetsledande roll för områdets drifttekniker. Enheten ansvarar för drift och underhåll av avloppsreningsverk med tillhörande pumpstationer, vattenverk med tillhörande tryckstegringsstationer samt reservoarer och vattentorn. Detta är anläggningar som skall vara i drift årets alla dagar och dygnets alla timmar.KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning eventuellt yrkeshögskola
Kunskaper inom el, automation och instrumentering
Erfarenhet av arbete inom vatten och avlopp
Meriterande:
Högskoleutbildning eller yrkeshögskola inom maskin, el eller drift
Erfarenhet av processindustri är meriterande
Andra meriterande erfarenheter är arbete med drift- och underhåll inom processindustrin
Vi söker dig som har förmågan att organisera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt. Du är bra på att prioritera uppgifter och samordna resurser för att nå kort- och långsiktiga mål.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
ÖVRIGT
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Driftchef
David Malm david.malm@karlskrona.se 0734154707 Jobbnummer
