Driftingenjör
Gislaveds kommun / Maskiningenjörsjobb / Gislaved Visa alla maskiningenjörsjobb i Gislaved
2026-03-18
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gislaveds kommun i Gislaved
, Borås
, Jönköping
Beskrivning
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats.
Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vill du arbeta nära den tekniska kärnan i VA-verksamheten och bidra till en säker, robust och hållbar vatten- och avloppsförsörjning?
Gislaveds kommun söker nu en driftingenjör inom VA som vill arbeta med drift, processer och utveckling av kommunens vattenverk, reningsverk och pumpstationer.
Placering
Tjänsten är placerad inom Samhällsutvecklingsförvaltningen och VA-verksamheten. Du arbetar i nära samverkan med driftingenjörer, drifttekniker, projektledare och andra specialister inom kommunen.
Om rollen
Som driftingenjör inom VA har du en central roll i att säkerställa stabil drift, god processekonomi och hög driftsäkerhet i kommunens VA-anläggningar. Du arbetar både operativt och utvecklingsinriktat med processuppföljning, optimering och förbättringsarbete.
Rollen kan anpassas beroende på om du har en mer operativ profil nära den dagliga driften eller en mer strategisk profil med fokus på analys, utveckling och långsiktig planering.
Arbetsuppgifter
Följa upp, analysera och optimera driften av vattenverk, reningsverk och pumpstationer. Arbeta med processövervakning, felsökning och förbättring av vatten- och avloppsprocesser. Upprätta, utveckla och följa upp driftinstruktioner, processbeskrivningar och kontrollprogram. Analysera driftdata, energianvändning och provtagningsresultat för att säkerställa kvalitet och regelefterlevnad. Arbeta med energieffektivisering och resurseffektiv drift av VA-anläggningar. Medverka vid myndighetskontakter, tillsynsbesök och rapportering enligt gällande lagstiftning. Delta i planering av nyinvesteringar och reinvesteringar med fokus på driftsäkerhet och livscykelkostnader. Fungera som tekniskt stöd till drifttekniker i den operativa verksamheten. Medverka i projekt vid om- och nybyggnation av VA-anläggningar för att säkerställa god driftbarhet och processfunktion. Hålla dig uppdaterad om teknikutveckling och branschpraxis inom VA. Vid behov utföra andra arbetsuppgifter inom ramen för tjänsten. Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom VA, miljö, vattenteknik, processteknik eller annan relevant inriktning. Erfarenhet av arbete med VA-drift och processer, gärna från vattenverk, reningsverk eller pumpstationer är meriterande. God förståelse för VA-processer, tekniska anläggningar samt styr- och övervakningssystem. Kunskap om relevant VA-lagstiftning, myndighetskrav och tekniska standarder. Förmåga att arbeta både analytiskt och praktiskt med drift- och processfrågor. God samarbets- och kommunikationsförmåga. Svenska i tal och skrift. B-körkort. Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för teknik och processdrift.
Vi ställer höga krav på säkerhets- och sekretess medvetenhet. Säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före anställning. Svenskt medborgarskap krävs.
Ditt medarbetarskap är djupt förknippat med din förmåga att samarbeta och delta i din och verksamhetens utveckling. Hos oss innebär det att du har ett gott samarbete med chef och kollegor, både på den egna arbetsplatsen och i övriga kommunkoncernen. Du bemöter alla med hög servicenivå, vänlighet och hög kvalitet genom kund- och servicefokus. Du tar ansvar för att göra dig delaktig i verksamhetsfrågor och är lösningsorienterad.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår.
Vi tillämpar registerkontroll (utdrag ur belastningsregistret) som en form av lämplighetsprövning för alla som erbjuds anställning i verksamheter där man har en direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Vill du vara en del av vår framgång? Välkommen med din ansökan!
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/83". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gislaveds kommun
(org.nr 212000-0514) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avdelning för användare och drift., Enhet vatten och avlopp Kontakt
Benny Blick 0371-81279 Jobbnummer
9803700