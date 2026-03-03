Driftchef reception/servicecenter
2026-03-03
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Vi söker nu en Driftchef med placering hos kund på Gärdet där Sodexo ansvarar för reception, servicecenter, vaktmästeri, lokalvård, måltid m.m. Som Driftchef på Sodexo är du en mångsysslare och möjliggörare, som vill utveckla servicetjänster inom FM. Du kommer att leda 6-8 medarbetare i daglig drift inom reception, internservice och vaktmästeri. Vi söker Dig som har erfarenhet av att arbeta med service och har tidigare erfarenhet som teamledare eller driftchef för liknande tjänster. Ditt ledarskap och din känsla för hög servicenivå sprider glädje och bidrar till en bättre vardag. Du trivs med att arbeta med utveckling och att vara en ledare i en miljö som ständigt förändras för att möta kundens behov av att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi söker dig som vill arbeta på plats på kontoret, som arbetar strukturerat och gillar högt tempo. Att arbeta hos oss är varierande, utmanande och kräver ett stort personligt engagemang.
Dina ansvarsområden innefattar:
• Övergripande ansvar för driften och bemanningen
• Personalansvar för 6-8 medarbetare
• Upprätthålla goda relationer med kund samt säkerställa att kunden erhåller överenskommen serviceleverans
• Administration av leverantörsfakturor, mötespresentationer m.m.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och fördela det dagliga arbetet
• Vakansplanering, vid behov enstaka dagar agera ersättare
• Bemanna i reception vid arbetstoppar
• Hantera förfrågningar som inte ingår i den dagliga leveransen
• Kundmöten avseende olika driftfrågor
• Arbeta med innovation, hållbarhet och utveckling av våra tjänster
• Arbetsuppgifter kopplade till personalansvar såsom utvecklinssamtal, lönesamtal m.m.
• Arbetsuppgifter kopplade till säker arbetsmiljö såsom riskanalyser, skyddsronder, kemikaliehantering m.m.

Publiceringsdatum2026-03-03

Kvalifikationer
• Minst gymnasieutbildning eller motsvarande. Vi ser gärna att du har ytterligare utbildning som kan ses som relevant för arbetsuppgifterna.
• Erfarenhet från servicebranschen
• Ledarerfarenhet är meriterande
• Vana av att arbeta administrativt och i system
• Driv och målmedvetenhet
• Intresse för innovation och hållbarhet
• Förmåga att arbeta strukturerat gentemot kunder och medarbetare
• Vilja och förmåga att utveckla dig själv och dina medarbetare tillika verksamheten
• Du delar våra värderingar serviceanda, laganda, utveckling
Anställningsform och arbetstider:
Anställningen är tillsvidare med provanställning 6 månader. Arbetstiderna är dagtid på plats.
Din ansökan vill vi ha snarast. Urvalsprocessen sker löpande och snabbt tillträde är önskvärt. Sista ansökningsdag 2026-03-23. Välkommen med din ansökan!
Har du frågor kontakta cecilia.cederholm@sodexo.com
(Ansökan kan endast göras via vår hemsida. Ansökan via mail hanteras ej.)
Observera att alla medarbetare i Sodexo behöver genomföra en identitetsvalidering innan anställning. För denna roll genomförs en utökad bakgrundskontroll på slutkandidat. Kandidaten kommer att informeras och efterfrågas om samtycke innan kontrollen påbörjas.
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är ledande inom mat- och servicetjänster för bättre vardagsupplevelser inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, samt sin hållbara affärsmodell. Med sitt utbud av tjänster möter Sodexo vardagens utmaningar med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och alla som tar del av vår service, samt att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. Vårt syfte är att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla.
Sodexo är medlem i CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good och DJSI Index. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sodexo AB
