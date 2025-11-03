Driftansvarig Öppna Färskvaror

Solna Stormarknad AB / Butikssäljarjobb / Solna
2025-11-03


Vi söker Driftansvarig till våra öppna färskvaror

Brinner du för färskvaror och trivs bäst när du är ute på avdelningen - mitt i händelsernas centrum med nära kontakt både med kunder och kollegor? Då kan du vara den vi söker!

Om tjänsten

Som Driftansvarig öppna färskvaror ansvarar du för någon av våra manuella avdelningar - fisk eller deli/ost och manuellt kött.
Vi söker dig som tycker att båda delarna är lika roliga och har kompetens inom båda områdena.

Du leder det dagliga arbetet på golvet, inspirerar medarbetarna och säkerställer att avdelningen håller högsta kvalitet - både i kundmötet och i sortimentet. Du rapporterar till försäljningschefen för öppna färskvaror och ingår i ett engagerat team som tillsammans skapar upplevelser utöver det vanliga.

Dina huvudsakliga uppgifter

Leda den dagliga driften på avdelningen

Ha nära kundkontakt och säkerställa bästa möjliga service

Planera och följa upp försäljning, svinn och resultat

Säkerställa ordning, hygien och egenkontroll

Inspirera, utveckla och stötta medarbetare i vardagen

Om dig

Du har erfarenhet av arbete inom öppna färskvaror - gärna inom fisk, deli/ost eller manuellt kött - och trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med praktiskt arbete och kundkontakt.
Du är en strukturerad lagspelare med driv, engagemang och ett stort matintresse.

Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet inom öppna färskvaror
Har god produktkännedom inom fisk, deli/ost och kött
Är närvarande, kommunikativ och lösningsorienterad

Älskar kundkontakt och försäljning
Har kunskap inom livsmedelshygien och egenkontroll

Ett plus är om du har arbetat eller arbetar på ICA och har kännedom om ICAs system

Om oss

På MAXI ICA Stormarknad Solna arbetar 140 härliga kollegor som brinner för att ge våra kunder en inspirerande upplevelse fylld av färskvaror, kvalitet och personlig service. Vi är en modern stormarknad där utveckling, engagemang och arbetsglädje står i centrum.

Vi erbjuder bland annat

Friskvårdsbidrag & bra gymavtal (SATS & Nordic Wellness)

10 % personalrabatt med ICA-kort

Hälsosamma frukostar

Massör & massagestol

Högtidsluncher och en trygg, utvecklande arbetsmiljö

Tjänst: Heltid, tillsvidare anställning, provanställning tillämpas.
Arbetstid: Vardagar + en helg i månaden
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 30 november - intervjuer sker löpande

Välkommen med din ansökan - bli en del av vårt team på ICA Maxi Solna och driv våra öppna färskvaror med stolthet och kundfokus!

Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Solna Stormarknad AB (org.nr 556665-1252)

Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Solna (Solna Stormarknad AB)

Jobbnummer
9585254

