Driftansvarig öppna färskvaror
2025-11-05
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
, Sollentuna
Vi söker Driftansvarig till våra öppna färskvaror
Brinner du för färskvaror och trivs bäst när du är ute på avdelningen - mitt i händelsernas centrum med nära kontakt både med kunder och kollegor? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-11-05Om tjänsten
Som Driftansvarig öppna färskvaror ansvarar du för någon av våra manuella avdelningar - fisk eller deli/ost och manuellt kött.
Vi söker dig som tycker att båda delarna är lika roliga och har kompetens inom båda områdena.
Du leder det dagliga arbetet på golvet, inspirerar medarbetarna och säkerställer att avdelningen håller högsta kvalitet - både i kundmötet och i sortimentet. Du rapporterar till försäljningschefen för öppna färskvaror och ingår i ett engagerat team som tillsammans skapar upplevelser utöver det vanliga.
Dina huvudsakliga uppgifter
Leda den dagliga driften på avdelningen
Ha nära kundkontakt och säkerställa bästa möjliga service
Planera och följa upp försäljning, svinn och resultat
Säkerställa ordning, hygien och egenkontroll
Inspirera, utveckla och stötta medarbetare i vardagen
Om dig
Du har erfarenhet av arbete inom öppna färskvaror - gärna inom fisk, deli/ost eller manuellt kött - och trivs i en roll där du kombinerar ledarskap med praktiskt arbete och kundkontakt.
Du är en strukturerad lagspelare med driv, engagemang och ett stort matintresse.
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet inom öppna färskvaror
Har god produktkännedom inom fisk, deli/ost och kött
Är närvarande, kommunikativ och lösningsorienterad
Älskar kundkontakt och försäljning
Har kunskap inom livsmedelshygien och egenkontroll
Ett plus är om du har arbetat eller arbetar på ICA och har kännedom om ICAs systemOm företaget
På MAXI ICA Stormarknad Solna arbetar 140 härliga kollegor som brinner för att ge våra kunder en inspirerande upplevelse fylld av färskvaror, kvalitet och personlig service. Vi är en modern stormarknad där utveckling, engagemang och arbetsglädje står i centrum.
Vi erbjuder bland annat
Friskvårdsbidrag & bra gymavtal (SATS & Nordic Wellness)
10 % personalrabatt med ICA-kort
Hälsosamma frukostar
Massör & massagestol
Högtidsluncher och en trygg, utvecklande arbetsmiljö
Tjänst: Heltid, tillsvidare anställning, provanställning tillämpas.
Arbetstid: Vardagar + en helg i månaden
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 30 november - intervjuer sker löpande
Välkommen med din ansökan - bli en del av vårt team på ICA Maxi Solna och driv våra öppna färskvaror med stolthet och kundfokus! Vi kontakter dig via epost vidare i processen, så håll koll på din epost och även skräppost så du inte missar viktig information från oss. Ersättning
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna Stormarknad AB
(org.nr 556665-1252) Arbetsplats
Maxi ICA Stormarknad Solna (Solna Stormarknad AB) Jobbnummer
9589966