Driftansvarig - bar/pubverksamhet i centrala södermalm
Telge Restauranger AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-10-08
, Södertälje
Nu söker vi en ny driftchef till en Holly Bush på söder.
Det är en pub/bar beläget i hjärtat av Södermalm, Götgatan. Vi serverar både mat och dryck med öppettider till 01 varje dag.
Vi söker dig som är ansvarstagande, utåtriktad, engagerad & bra på att samarbeta i grupp. Som person är du driven, sprider en positiv energi omkring dig till resten av arbetslaget och sätter laget före jaget. Du är resultatinriktad och inspirerar teamet till att ständigt uppnå högre resultat. Du förstår vikten av att vara en god förebild och tycker om att se dina kollegor växa och utvecklas.
Vad innebär rollen som driftchef hos oss?
Schemaläggning av personal
Rekrytering av personal
Coaching och utbildning av medarbetare
Inköp av varor
Månatlig rapportering till ägare med resultatgenomgång
Ansvara över sociala medier, event och bokningar
Boka in Djs, karaokes, quiz etc
Komma med nya idéer över förbättringar i verksamheten och hur vi kan effektivisera/göra saker bättre
Aktivera verksamheten och se till att det är bra miljö
Ansökningar tas endast emot på mail.
Vänligen stör inte personal på plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: hollybush.soder@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telge Restauranger AB
(org.nr 559032-8380)
Götgatan 82 (visa karta
)
118 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Holly Bush Jobbnummer
9547945