Dokumentationstekniker
E.ON Sverige Aktiebolag / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-06-03
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-03Om företaget
Hos oss på E.ON arbetar vi för att skapa ett tryggt och hållbart energisystem för både dagens och framtidens samhälle. Teamet ansvarar för distributionen av fjärrvärme i Malmö och arbetar nära såväl produktions- som säljverksamheterna. Vi är ett erfaret och hjälpsamt team om 10 personer som trivs tillsammans och gärna delar med sig av sin kunskap. Nu söker vi en dokumentationsingenjör som vill bidra till att vårt fjärrvärmenät fortsätter vara modernt, säkert och väl dokumenterat.
Din roll
Som dokumentationsingenjör ansvarar du för dokumentationen av vårt fjärrvärmenät i Malmö. Rollen innebär att du samlar in och kvalitetssäkrar teknisk information genom att efterfråga och ta emot underlag från projekt och entreprenörer och sedan säkerställa att dokumentationen återspeglar verkligheten.
I din roll får du möjlighet att effektivisera och utveckla våra arbetssätt kopplat till dokumentation. Du är superuser och användarstöd för vårt dokumentationssystem och samarbetar med liknande roller på de andra fjärrvärmeorterna inom E.ON. Arbetet omfattar även rapportering och analys av exempelvis statistik, att göra regulatoriska rapporter och utredningar kopplade till nätets status och händelser. Vidare stöttar du anläggningsansvarig och exploateringsingenjör i arbetet med detaljplaner samt samordnar teamets kundrelaterade ärenden.
Dina erfarenheter
Vi tror att du trivs i en roll där du får kombinera självständigt arbete med nära samarbete. Du gillar struktur, noggrannhet och långsiktiga uppgifter, samtidigt som du uppskattar att ha människor omkring dig och att bygga goda relationer i vardagen. För att lyckas i rollen ser vi att du har god datorvana och ett intresse för att arbeta i tekniska system, tillsammans med erfarenhet av teknisk dokumentation, projektering, kartunderlag eller liknande ingenjörs nära arbete. Du har lätt för att analysera information, se detaljer och samarbeta med olika roller, och du är nyfiken på att bidra till vår digitala utveckling.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av GIS-system, har arbetat inom energi eller annan teknisk bransch, eller har en ingenjörsbakgrund alternativt några års erfarenhet av tekniskt förvaltande arbete. Vi söker dig som vill växa långsiktigt och bli riktigt bra i din roll – hos oss är det din inställning, noggrannhet och ditt engagemang som gör störst skillnad. Därför tror vi att du är nyfiken person, som gärna tar till dig ny teknik och ser förändringar som en möjlighet att hitta smartare och mer hållbara lösningar.
Hur är det hos oss?
Vi är ett team om 10 med olika ansvarsområden som värdesätter omtanke och samarbete. Här möts du av en trygg och positiv kultur där vi lyssnar på varandra, delar kunskap generöst och arbetar tillsammans för att nå våra mål. Din chef Sofie beskrivs som en engagerad och närvarande ledare med en positiv inställning och ett stort förtroende för sina medarbetare. Ledarskapet präglas av tydlighet, omtanke och en vilja att skapa goda förutsättningar för teamet att lyckas. Genom dialog, delaktighet och optimism bidrar Sofie till en trygg arbetsmiljö där människor känner sig motiverade, sedda och inkluderade.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 17:e maj.
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning.
Är du redan anställd inom E.ON?
Då ber vi dig söka tjänsten med din jobbmejl.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Sofie Lagerblad, Sofie.Lagerblad@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Mats Ekblom, +46 705 259188
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se
Mats Lundberg, SEKO +46 730 499778 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "411". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 36 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Energiinfrastruktur AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
9946558