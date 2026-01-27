Dokumentationsansvarig - teknisk anläggningsinformation
2026-01-27
Ta dig an utmaningen med oss i rollen som dokumentationsansvarig. Hos oss blir du en del av en dynamisk arbetsplats med många spännande och varierande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-01-27Om tjänsten
Tjänsten som dokumentationsansvarig är utvecklande och omväxlande, med breda arbetsuppgifter inom verksamheten. Som dokumentationsansvarig för teknisk anläggningsinformation ansvarar du för att informationen är korrekt, strukturerad och håller hög kvalitet.
Du arbetar nära vår projektverksamhet för att säkerställa att kraven på teknisk anläggningsinformation följs och att förvaltningen får bästa förutsättningar vid en överlämning. Du hanterar även ärenden i vårt ärendehanteringssystem samt ger stöd och vägledning kring förvaltningens krav. I rollen kommer frågor kopplade till fysisk anläggningssäkerhet vara en viktig del av arbetet.
Du kommer också vara med och utveckla och förbättra rutiner och arbetssätt inom enheten. Här finns stort utrymme att tänka nytt, och att vara med och forma rollen över tid. Det finns också stor möjlighet att få göra platsbesök på våra anläggningar.
I rollen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om kraftsystemet och bidra till Svenska kraftnäts viktiga samhällsuppdrag.
Du blir en del av enheten Teknisk anläggningsinformation, som ansvarar för förvaltning av teknisk anläggningsinformation för Svenska kraftnäts anläggningar. Vi är cirka 16 medarbetare och konsulter som jobbar tätt tillsammans i ett öppet och inkluderande klimat där vi stöttar varandra, särskilt när tempot är högt eller frågorna komplexa.
Svenska kraftnät är inne i en stark tillväxtfas, vilket innebär att det finns stora möjlighet att påverka, utveckla och bidra till verksamhetsutvecklingen. Självklart med bra kvalitet i fokus.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, då rollen innebär samverkan med olika kontaktytor. Du är kvalitetsmedveten, strukturerad och har lätt för att skapa ordning även i komplex information.
Du är van vid att arbeta självständigt, kan prioritera och organisera dina arbetsuppgifter och trivs med att ta ansvar för att nå uppsatta mål. Du känner dig trygg i att hantera komplexa frågor och sätta dem i ett större sammanhang.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en universitets- eller högskoleutbildning alternativt annan utbildning och/eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även:
• Några års erfarenhet av arbete med teknisk anläggningsinformation i förvaltning eller projekt (exempelvis som dokumentationscontroller, datasamordnare).
• Några års erfarenhet av projekt- eller förvaltningsarbete inom infrastruktur, samhällsbyggnad, industri eller anläggning.
• Erfarenhet av att arbeta i dokumenthanteringssystem som ex IFS.
• Erfarenhet av att ta fram rutiner och arbetsprocesser.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av modellbaserade arbetssätt (ex BIM).
• Erfarenhet från energisektorn.
• Erfarenhet av att ha arbetat med fysisk anläggningssäkerhet
• Erfarenhet av att ha arbetat i systemet IFS med hantering av anläggningsinformation.
• Erfarenhet av att arbeta med regelverk och kravdokument inom teknisk anläggningsinformation
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling kopplat till digitala förändringar.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm/Sundbyberg, Göteborg, Västerås eller Sollefteå.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Resor inrikes förekommer i denna tjänst
• Sista ansökningsdag, 2026-02-23, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Emma Ritzén, Telefonnummer: 010-489 2632. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Ethel Marx, Telefonnummer: 010-489 2055. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
