Dokumentationsadministratör i teknisk projektmiljö

Framtiden i Sverige AB / Bibliotekariejobb / Järfälla
2026-04-23


Vill du arbeta i en stabil, administrativ roll där struktur och ordning gör verklig skillnad? Nu söker vår kund en administrativ konfigurationsledare som vill bidra i dokumenttunga projekt inom avancerad och samhällsviktig teknik.

Om vår kund
Vår kund är ett högteknologiskt bolag som utvecklar komplexa system med stor betydelse för samhällssäkerhet och försvar. Verksamheten präglas av långsiktighet, kvalitet och arbete i tekniskt avancerade miljöer.

Om tjänsten
I rollen som administratör i detta team arbetar du nära konfigurationsledare i olika projekt. Fokus ligger på dokumenthantering, struktur och systemstöd snarare än teknisk utveckling. Rollen är en viktig stödfunktion som skapar ordning och effektivitet i projekten.

Viktigaste arbetsuppgifter:
• Registrera och strukturera dokument i rätt system
• Säkerställa korrekt metadata och dokumentflöde
• Administrativ support till konfigurationsledare
• Arbeta självständigt med löpande uppgifter

Du ingår i ett större CM-team och arbetar i öppet kontorslandskap, oftast kopplat till ett specifikt projekt.
Vad som gör rollen intressant:
• Stabil roll i långsiktiga projekt
• Tydliga arbetsuppgifter och stort eget ansvar
• Arbete inom försvar och avancerade system

Skallkrav
• Erfarenhet av administrativt arbete i systemmiljö
• God vana av affärs- eller verksamhetssystem
• Mycket god svenska och engelska
• Noggrann och strukturerad
• Möjlighet att arbeta på plats i Järfälla/Solna

Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.

Meriterande krav
• Tyska språkkunskaper

Om oss på Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.
För denna tjänst kommer du vara anställd som konsult hos Framtiden.

Övrig information
• Urval sker löpande
• Ort: Järfälla / Solna
• Startdatum: omgående

Rekryteringsprocess
• Telefonintervju
• Intervju
• Referenstagning
• Personlighet- och problemlösningstest
• Intervju med vår kund

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Kontakt
Mathilda Boethius
mathilda@framtiden.com

