Dokument-administratör
2025-11-10
Vi söker en PLM-administratör med ansvar för dokumentation och produktdata i projektverksamhet.
Rollen säkerställer kvalitet och tillgänglighet i dokumentflöden.
Arbetsuppgifter inkluderar hantering och uppdatering av data i PLM-system, stöd till Project Lead Engineers, uppföljning av dokumentationsaktiviteter och koordinering mellan funktioner.
Kräver erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom industri, samt god systemvana. Noggrannhet och struktur är avgörande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dokument-administratör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Siemens Jobbnummer
9598079