Dokument-administratör

NDP IT AB / Inköpar- och marknadsjobb / Finspång
2025-11-10


Vi söker en PLM-administratör med ansvar för dokumentation och produktdata i projektverksamhet.
Rollen säkerställer kvalitet och tillgänglighet i dokumentflöden.
Arbetsuppgifter inkluderar hantering och uppdatering av data i PLM-system, stöd till Project Lead Engineers, uppföljning av dokumentationsaktiviteter och koordinering mellan funktioner.
Kräver erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom industri, samt god systemvana. Noggrannhet och struktur är avgörande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dokument-administratör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
612 31  FINSPÅNG

Arbetsplats
Siemens

Jobbnummer
9598079

