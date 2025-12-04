Doktorand inom Intelligenta och elastiska mikronät
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Elektro och systemteknik
Som en lovande smart grid-teknik har mikronät räckt till stor uppmärksamhet i det moderna elnätet för integration av förnybar energi, elektrifierad transport och lokal motståndskraft.
De fungerar som flexibla byggstenar för framtida hållbara och motståndskraftiga energisystem. Samtidigt är mikronät komplexa cyberfysiska system med tätt kopplad kraftelektronik, kommunikationsinfrastruktur och programvarubaserad styrning, vilket gör dem sårbara för störningar och avvikelser.
Detta doktorandprojekt syftar till att utveckla smarta och motståndskraftiga mikronät som kan stödja energiomställningen och ett koldioxidneutralt samhälle. Forskningen kan ta en av två riktningar beroende på den valda kandidatens expertis:
- ny algoritmdesign, med avancerad styrning, optimering och djupförstärkningsinlärning;
- hårdvaruorienterad utveckling som involverar omvandlarstyrning och experimentell validering.
Metoderna kommer även att utökas till storskaliga nät dominerade av kraftelektroniska omriktare. Projektet finansieras av WASP.
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Läs mer: https://wasp-sweden.org/sv/ai-autonoma-system-och-mjukvara/https://wasp-sweden.org/sv/om-wasp/graduate-school-2/
har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri.
Handledning: Qianwen Xu föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
- avlagt en examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Stark bakgrund inom kraftsystem / kraftelektronik / djupförstärkningsinlärning.
Utöver ovanstående finns också ett
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- Stark förmåga inom ML/DRL i kraftsystem och goda kodningskunskaper.
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorandsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget. Vid studier som ska avslutas med licentiatexamen får den sammanlagda anställningstiden inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under två år.
Som doktorand får du del av
och har en månadslön enligt
Läs mer om
Kontaktuppgifter till
Kontaktuppgifter till
För
