Socialsekreterare - Bistånd äldre, Nordmaling & Bjurholm
2026-05-24
Vi söker nu två socialsekreterare till området bistånd äldre. Hos oss passar du som är trygg, engagerad och genuint intresserad av att möta människor - och som vill vara med och skapa självständighet, trygghet och stärka den egna förmågan för äldre. Välkommen med din ansökan!
Arbetsplatsen
Individ- och familjeomsorgen i Nordmalings kommun består av 35 medarbetare och är sedan januari 2024 också ansvarig för verksamhet åt Bjurholms kommun. Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden (VO), Barn, unga & familj, Vuxen, Öppenvård, Stöd & Omsorg samt Ledning & stöd.
Vi arbetar utifrån vårt kvalitets- och ledningssystem "Huset" som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vår verksamhet präglas av ett styrkebaserat förhållningssätt där vi fokuserar på människors inneboende resurser och förmågor. Genom delat beslutsfattande skapar vi förutsättningar för klienter att vara aktiva medskapare i sin egen förändringsprocess.
Vi söker nu två socialsekreterare inom området Stöd & Omsorg. Området består i dagsläget av 7 socialsekreterare - 4 som arbetar med bistånd äldre, 2 som arbetar med LSS-handläggning och 1 bostadsanpassare. Gruppen leds med nära stöd av en gruppledare samt verksamhetschef.
Rollen och arbetsuppgifter
Som socialsekreterare inom Bistånd för Äldre i Nordmaling och Bjurholm kommer du att spela en avgörande roll i att stödja våra äldre medborgare och säkerställa att de får den hjälp och de tjänster de behöver för att leva ett värdigt och självständigt liv.
I dina arbetsuppgifter ingår det att utreda, bedöma och fatta beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen. Du är socialsekreterare främst för äldre och kommer att utreda individens behov av exempelvis hemtjänst och särskilt boende. I arbetet ingår även att följa upp och ompröva tidigare fattade beslut. Arbetet innebär samarbete både inom gruppen och med andra yrkesroller och samverkansparter. Du arbetar utifrån en helhetssyn på människan och bemöter individen med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan.
De krav vi har för att du ska arbeta som Socialsekreterare är att du har en socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning, samt B-Körkort då resor ingår i tjänsten. Du ska även ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Meriterande är om du har erfarenhet av myndighetsutövning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att kvalificera dig för tjänsten som socialsekreterare inom bistånd för äldre i Nordmaling och Bjurholm, bör du inneha följande egenskaper:
Personlig mognad: Du ska ha en hög grad av personlig insikt och empati, vilket är avgörande för att bygga förtroende och skapa positiva relationer.
Självgående: Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ för att lösa komplexa situationer som kan uppstå.
Flexibel: Du behöver anpassa dig till förändrade omständigheter och variera ditt arbetssätt utifrån behov.
Stabil: Att behålla lugn och en stabil hantering av stressiga situationer är en viktig del av rollen.
Samarbetsförmåga: Du är mån om att samarbeta och skapa goda relationer med dem du möter. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Strukturerad: Du ska kunna organisera och planera ditt arbete på ett effektivt och tydligt sätt för att uppnå bästa resultat.
Med dessa kvalifikationer kommer du att kunna bidra till en högkvalitativ hjälp och stöd för våra äldre invånare, samt säkerställa att deras behov blir tillgodosedda på bästa möjliga sätt.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag
Erfarna och engagerade kollegor
Goda möjligheter att påverka och utveckla verksamheten
Regelbunden handledning och kompetensutveckling
Tid för reflektion och lärande
Bra anställningsvillkor med konkurrenskraftig lön
Möjlighet till distansarbete, samt fysiskt kontor i Nordmaling och i Bjurholm
Som medarbetare i Nordmalings kommun har du även flera förmåner och erbjudanden.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, välkommen med din ansökan idag!
Om Nordmalings kommun
Nordmalings kommun har cirka 700 medarbetare som gör ett viktigt jobb för att erbjuda välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till dem som bor och verkar i Nordmaling. Omkring 6 900 invånare samt företagare och fastighetsägare är beroende av vårt arbete. Vi ansvara för barnomsorg, skola och äldreomsorg, men också för samhällsplanering, gata/park, individ- och familjeomsorg, miljö, kultur, fritid och mycket mer.
Nordmaling har ett attraktivt läge vid kusten, mellan Umeå och Örnsköldsvik. Närheten till hav, skog, älv, fina motionsanläggningar och ett rikt föreningsliv ger stora möjligheter till en aktiv fritid - för både stor och liten. Arenor, köpcentra och kulturhus finns i Örnsköldsvik i söder och Umeå i norr, bägge mindre än 30 min bort med Botniabanan. Vi är helt enkelt centrum mellan städerna! Funderar du på att flytta till eller är nyfiken på Nordmaling? Läs mer på Mitt Nordmaling
Annonsering
Nordmalings kommun gör val av annonsplats och rekryteringsstöd vid varje rekrytering och kontaktar de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats och rekryteringsstöd.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordmalings kommun
(org.nr 212000-2536), http://www.nordmaling.se
Kyrkogatan 8 (visa karta
)
914 33 NORDMALING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor omsorg, IFO, Stöd och omsorg Kontakt
Gruppledare
Rikard Norlund 0930-14023
9925087