Doktorand i statistik
Uppsala universitet, Statistiska institutionen / Högskolejobb / Uppsala Visa alla högskolejobb i Uppsala
2025-10-27
Statistiska institutionen har ca 30 anställda varav ungefär 10 doktorander.
Vi forskar inom flera områden exempelvis ekonometri/tidsserieanalys, högdimensionella multivariata linjära modeller, kausal inferens samt strukturella ekvationsmodeller.
Arbetsuppgifter
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning som omfattar 4 år. Arbetet kan också i begränsad omfattning (maximalt 20 %) innefatta övrig institutionstjänstgöring, huvudsakligen undervisning på grundläggande nivå. I så fall omfattar anställningen längst 5 år.
Lokala riktlinjer för lönenivå finns fastställda för doktorander med doktorandanställning.
Kvalifikationskrav
Behörig till utbildning på forskarnivå är den som har
- avlagt examen på avancerad nivå inom statistik, eller
- fullgjort minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng, eller
- på något annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Den sökande ska också ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i engelska.
Ansökan om antagning skall göras via länken längst ner på sidan och skall omfatta:
- CV
- Ett kort brev (1-2 sidor) där den sökande beskriver sig själv och sina forskningsintressen och varför vederbörande söker till forskarutbildningen
- Kopior av examensbevis och registerutdrag som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
- Kopia av de självständiga arbeten som sökanden författat inom ramen för sin grundutbildning (C-, D-, avancerad nivå eller motsvarande; bifoga utkast av pågående arbeten) alternativt andra relevanta texter
- Referenser (med kontaktinformation)
- Övriga handlingar den sökande önskar åberopa. Vi önskar dock inga rekommendationsbrev.
Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.
Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid. Tillträde 1 januari eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Ronnie Pingel, 018-741 10 42, ronnie.pingel@statistik.uu.se
eller Studierektor för forskarutbildningen Rauf Ahmad, 018-18 471 51 39, rauf.ahmad@statistik.uu.se
.
Välkommen med din ansökan senast den 21 november 2025, UFV-PA 2025/3237.
