Doktorand i rättsvetenskap
2026-02-17
Juridiska institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet.
Institutionen har omkring 150 anställda och 5 500 studenter. Drygt 70 lärare är på heltid engagerade för att undervisa och bedriva den forskning som utbildningen vilar på. Ett trettiotal professorer med olika rättsvetenskapliga inriktningar finns vid institutionen. Doktorander vid Juridicum blir en viktig del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel. Mer information om oss finns på: Juridiska institutionen.
Forskarutbildningsämne
Rättsvetenskap
Inriktning
Anställningen är riktad mot immaterialrätt, med fokus på immaterialrättsliga och avtalsrättsliga ramverk för AI-samarbeten inom hälso- och sjukvården.
Forskarutbildningen finansieras huvudsakligen av Region Stockholm och kommer att bedrivas inom ramen för forskningsprojektet "From Data to Shared Value - Legal Frameworks and Contract Models for AI Partnerships in Healthcare" (SU-Region Stockholm 2026). Projektet handlar om fördelningen av det värde som skapas när kliniska hälsodata används i AI-forskning och kommersialisering.
En projektbeskrivning kommer att ligga till grund för urvalet bland de sökande. Projektbeskrivningen förväntas relatera till forskningsprojektets övergripande mål att identifiera, analysera och vidareutveckla rättsliga ramverk, avtalsmodeller och styrningsformer som gör det möjligt att kontrollerat och förutsebart fördela det värde som skapas genom användning av kliniska hälsodata i AI-forskning och kommersialisering.
För ytterligare information om forskningsprojektet kontakta dess ledare professor Frantzeska Papadopoulou Skarp, se kontaktinformation nedan.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet har du som avlagt juris kandidatexamen, juristexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet om dessa meriter bedöms ge en kompetens för utbildning på forskarnivå som är likvärdig med juris kandidatexamen eller juristexamen i fråga om såväl vetenskapliga färdigheter som juridisk allmänbildning av betydelse för den ämnesinriktning utbildningen avser.
För behörighet fordras mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Mycket goda kunskaper i engelska ger också behörighet.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Juridiska fakultetens bedömningsgrunder vid prövning av sökandens förmåga att tillgodogöra sig utbildningen utgörs av:
Sökandens allmänna kompetens samt
doktorandprojektets originalitet,
teoriram och frågeställning i relation till tidigare forskning,
metodens tydlighet och relevans i förhållande till frågeställningen och
tillskottet av ny kunskap och dess relevans och
projektets genomförbarhet.
Kriterier som används för att bedöma sökandes allmänna kompetens är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och/eller engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan. Vid bedömningen av sökandens allmänna kompetens kan beaktas uppsatser och andra skrifter som visar förmåga till klar framställning och kritisk analys samt beaktas yrkesverksamhet och liknande verksamhet som är av betydelse för utbildningen.
Meriterande är tvärvetenskaplig utbildning eller erfarenhet, exempelvis inom medicin, folkhälsa, vårdvetenskap, samhällsvetenskap, data och informationssystem samt etik. Meriterande är också erfarenhet av: i) att använda empiriska metoder inom rättsvetenskaplig forskning, ii) kvalitativa metoder (t.ex. semistrukturerade intervjuer, dokumentanalys och fallstudier) iii) praktiskt arbete inom området (t.ex. med datadelning, vårdjuridik, digitalisering, AI eller innovations- och immaterialrätt) och iv) samverkan med EU- institutioner, regioner, sjukhus eller innovationskontor.
Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.
Speciella anvisningar för Juridiska institutionen finns på vår hemsida om forskarutbildning.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.
Information om forskarutbildningen lämnas av studierektor för forskarutbildningen Agnes Hellner, agnes.hellner@juridicum.su.se
.
Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av Daniel Larsson, daniel.larsson@juridicum.su.se
.
Upplysningar om forskningsprojektet lämnas av professor Frantzeska Papadopoulou Skarp, frantzeska.papadopoulou@juridicum.su.se
