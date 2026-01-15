Doktorand i elektroteknik
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för elektro- och informationsteknik vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, LTH, är unik genom att täcka in hela teknikstacken för telekommunikationssystem - från trådlös hårdvara och radiosystem till distribuerade molnplattformar och applikationer.
Denna breda kompetens möjliggör forskning som sömlöst förenar kommunikationssystem, beräkningsplattformar, uppkopplade applikationer och säkra system. Avdelningen för säkerhets- och nätverkssystem vid institutionen arbetar brett med forskning inom nätverkssystem, tillämpad AI/ML, datasäkerhet och kryptografi. Avdelningen driver flera forskningsprojekt genom olika stora samarbetsplattformar och arrangerar omfattande workshops och seminarieserier, vilket gör forskningen vid avdelningen synlig för en större publik. Tvärvetenskapliga projekt formas genom våra forskningssamarbetsplattformar samt nationella och internationella forskningsnätverk, vilket bidrar till en dynamisk forskningsmiljö.
Som doktorand är du både antagen som student och anställd vid Lunds universitet.
Som forskarstuderande tränas du i ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kan kort beskrivas som att du får övning i att tänka kritiskt och analytiskt, att du får lösa problem självständigt med hjälp av rätt metodval och du får en forskningsetisk medvetenhet. Dessutom ges möjlighet för dig som doktorand att arbeta med projekt, att utveckla dina ledaregenskaper och din pedagogiska förmåga. Under hela din studietid guidas du av handledare. Forskarstudierna avslutas med en avhandling och doktorsexamen.
Mer om att vara doktorand vid LTH på lth.se.
Genom ELLIIT erbjuder vi nu en ny doktorandanställning inom området uppkopplade applikationer med molnbaserade AI- och reglersystem. ELLIIT är en strategisk forskningsmiljö som finansieras av den svenska regeringen sedan 2010, som en del av dess initiativ för att stödja stark forskning inom informationsteknik och mobil kommunikation.
Mer om ELLIIT (elliit.se).
Tjänsten är även en del av NextG2Com - ett Vinnova kompetenscenter som koordineras av Lunds universitet. NextG2Com är ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem som integrerar trådlös kommunikationsteknik och nätverk, programvara, data och säkerhet genom relevanta tillämpningsområden (avancerad digitalisering).
I NextG2Com samarbetar Lunds universitet med industri och offentliga aktörer med stöd från Vinnova. Som doktorand inom NextG2Com får du möjligheten att samarbeta med industripartners och andra doktorander inom centret, delta i möten och olika centeraktiviteter.
Mer om NextG2Com (nextg2com.lu.se).
Du kommer att arbeta i ELLIIT-projektet "Safety-critical Intelligent Machines with cloud assisted AI and control", vilket inkluderar ett samarbete med Linköpings universitet. Första delen av projektet kommer att undersöka molnbaserade reglersystem med strikta realtidskrav och krav på säkerhet, främst för robotik-tillämpningar. Den andra delen av projektet kommer att undersöka system för molnbaserad ML inferens med strikta realtidskrav. Tredje delen av projektet kommer att undersöka molnbaserade beräkningar av AI- och reglersystem baserad på hyperdistribuerade molnplattformar utvecklade för nästa generations kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer. En central del av projektet kommer att vara att utveckla en realtidsbaserad experimentplattform som inkluderar en komplett nätverksbaserad applikation baserad på tillgänglig forskningsinfrastruktur på Lunds universitet, till exempel, 5G-labbet och LTH Robotics Lab.
Mer om ELLIIT-projektet (elliit.se/project).
Mer om 5G-labbet (the-5g-lab).
Mer om LTH Robotics Lab (lth-robotics-lab-infrastructure).
Du kommer framförallt att ägna dig åt din forskarutbildning, vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser.
Arbetsuppgifterna innefattar:
Forskning inom ämnet.
Genomföra forskarutbildningskurser inom ramen för forskarutbildningsämnet.
Bidra till gemensamma aktiviteter inom ELLIIT och NextG2Com.
I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (dock max 20% av arbetstiden).
För att kunna antas och anställas som doktorand behöver du uppfylla kraven nedan.
För annonsen i sin helhet, vänligen se https://lu.varbi.com/what:job/jobID:889941/.
LTH - Lunds Tekniska Högskola - är den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. På LTH utbildar vi människor, bygger kunskap för framtiden och arbetar hårt för att utveckla samhället. Vi skapar utrymme för briljant forskning och inspirerar till kreativ utveckling av teknik, arkitektur och design. Här läser närmare 10 000 studenter. Varje år publicerar våra forskare - varav många verkar inom världsledande profilområden - omkring 100 avhandlingar och 2 000 vetenskapliga rön. En rad forskningsresultat och studentarbeten förädlas till innovationer. Tillsammans utforskar och skapar vi - till nytta för världen.
