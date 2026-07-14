Djurskötare
Agroflow AB / Djuruppfödarjobb / Gotland Visa alla djuruppfödarjobb i Gotland
2026-07-14
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Just nu söker vi Djurskötare till gård på Gotland - med omnejd med start omgående.
Är du en person med stort intresse för djur och lantbruk? Vill du arbeta i en dynamisk och spännande miljö där ingen dag är den andre lik? Då kan du vara den vi söker!
Om tjänsten:
Just nu söker vi engagerade och ansvarstagande djurskötare för heltidstjänst till uppdrag på Gotland. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara daglig skötsel av kor, vilket inkluderar daglig omsorg, mjölkning med robot (Delaval). Utfodring och hälsokontroller ingår också i ditt dagliga arbete. Maskinkörning förekommer också så vi ser det som mycket meriterande om du har erfarenhet av maskinkörning av traktor alternativt lastmaskin. Arbetstid är heltid/dagtid (40 tim/vecka) Helgarbete kan förekomma. Lön enligt kollektivavtal, semesterersättning och tjänstepension.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst: Arbeta i en stabil och trivsam arbetsmiljö. Du blir anställd hos oss på Agroflow och uthyrd till gårdar inom ditt närområde. Du utgår hemifrån och arbetar efter det schema som du fått tilldelat.
Försäkring: Vi erbjuder en heltäckande försäkring för din trygghet när du är ute på dina uppdrag.
Stöd: En närvarande och stöttande chef som finns tillgänglig under hela uppdraget.Profil
Vi söker dig om har ett gott djuröga och som erfarenhet av att arbeta med kor. Viktiga egenskaper är att du är lojal och plikttrogen, flexibel och strukturerad. Att jobba på gård innefattar stor frihet under ansvar, och att du inte är rädd för att hugga in där det behövs. Kvalifikationer
• Erfarenhet av ko/nötkreatur
• Ansvarsfull och pålitlig.
• Förmåga att arbeta självständigt och i team.
• God kommunikationsförmåga.
• B-körkort och bil - då kollektivtrafik är begränsat
• Meriterande om du har erfarenhet av maskinkörning samt kunskap av reparation och service
• Mycket meriterande om du har kunskaper kring seminering/dräktighetsundersökningOm företagetOm företaget
Kontakt: Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsasnavrig Emma Ojala på 0760219243 eller via Emma@agroflow.se
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.agroflow.se
Vi ser fram emot att höra från dig - Varmt välkommen med din ansökan!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agroflow AB
(org.nr 559487-1252), https://agroflow.se/lediga-jobb/
Karldalsallén 67 (visa karta
)
702 53 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Agroflow Kontakt
Sebastian Jacobson sebastian@agroflow.se +46 76 633 43 31 Jobbnummer
10002623