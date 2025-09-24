Djurskötare
Vi söker djurskötare till Lantbruksdjur - heltid och deltid inför kommande säsong!
Är du passionerad för djur och lantbruk? Vill du arbeta i en växande verksamhet där du får möjlighet att utvecklas och ta nästa steg i din karriär? Då kan det här vara rätt plats för dig.
Vi fortsätter att växa och söker nu fler engagerade djurskötare till våra uppdrag med lantbruksdjur - med start inför kommande säsong. Tjänsterna omfattar både heltid och deltid på dagtid, beroende på din tillgänglighet och våra behov.
Som djurskötare arbetar du med skötsel av Lantbruksdjur såsom mjölkkor, nötkreatur, grisar alternativt höns. Beroende på din kunskap och erfarenhet anpassas det efter den gård du blir placerad till. Du utgår hemifrån och arbetar på den besättning du blivit tilldelad. Att arbeta inom lantbruket innebär varierande arbetsuppgifter och miljöer - vilket passar dig som gillar att ha en varierad arbetsdag, gillar frisk luft och att arbeta fysiskt!
Jobbet inom lantbruk innebär både teamarbete och ensamarbete, vilket ställer krav på både samarbetsförmåga och självständighet.Profil
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet, utbildning eller bakgrund inom arbete med lantbruksdjur (mjölkproduktion, nötdjur, gris eller fjäderfä)
• Ett stort engagemang för djur och god djurhållning
• Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
• Hög arbetsmoral, lojalitet och god kommunikationsförmåga
Vi ser det Meriterande om du har ytterligare:
• Kunskaper inom växtodling
Vi erbjuder:
• En trygg anställning med kollektivavtal, pension och försäkringar
• Möjlighet att påverka dina uppdrag och din utveckling
• Stöttande arbetsledning och tydliga arbetsscheman
• En varierande och lärorik arbetsmiljö inom ett viktigt framtidsyrke
Om företaget
Vi är Agroflow - som brinner för den gröna näringen och har som mål att utveckla och driva svenska lantbruk framåt. Vår mission är att hitta och matcha ny kompetens till svenskt lantbruk. Som anställd hos oss är du försäkrad och har lön och semesterersättning enligt kollektivavtal. Att jobba hos oss på AgroFlow innebär att du blir en del av ett team som sätter personlig utveckling i fokus. Som uthyrd djurskötare hos oss har du alltid en närvarande chef som stöttar dig under dina uppdrag. Du har möjlighet att bredda din kunskap och erfarenhet genom att välja olika uppdrag inom olika branscher och bli en vass och eftertraktad medarbetare på marknaden. Läs gärna mer om oss på vår hemsida:www.agroflow.se
Ersättning
