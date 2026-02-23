Distriktsläkare till primärvårdens digitala mottagning
Distriktsläkare till primärvårdens digitala mottagning - forma framtidens primärvård med digitalkraft och mänsklig vård!
Vill du arbeta i en roll där mänskliga möten och digital innovation förenas? Där du får följa patienten genom hela vårdkedjan - både i rummet och på skärmen - och samtidigt vara med och utveckla framtidens primärvård?
Vi söker en distriktsläkare som vill vara med och stärka Vårdcentralernas digitala mottagning. Arbetet innebär digitala patientmöten via moderna plattformar med hög tillgänglighet, patientsäkerhet och kvalitet. Vi ser med fördel att en del av tjänsten även utförs fysiskt på vårdcentral, vilket skapar variation, kontinuitet och nära samarbete i team.
Distriktsläkare till primärvårdens digitala mottagning

Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder
Fokus på digitalt patientarbete
Möjlighet till arbete på distans
Flexibelt upplägg och schema
Kombination av digitala och fysiska patientmöten
Kollegialt stöd och välfungerande team
Stabil och trygg arbetsplats
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi söker dig som
Är specialist i allmänmedicin
Har intresse för digital vård och utveckling
Är trygg i självständiga medicinska bedömningar
Trivs i en roll med ansvar och variation
Vill kombinera digitalt och fysiskt arbete

Så ansöker du
