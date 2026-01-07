Distriktsläkare till Hertsöns Hälsocentral, Luleå
2026-01-07
Vill du jobba i ett engagerat team på en hälsocentral där du får göra skillnad? Trivs du på en mindre enhet där du har stora möjligheter att påverka? Vi söker nu dig till Hertsöns hälsocentral för att fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med oss!
Vi är en mindre hälsocentral i Luleå där vi är ett gäng engagerade och erfarna medarbetare. Vi har ca 4400 listade invånare som vi strävar efter att ge en kvalitativ och god vård samtidigt som vi har fokus på en hållbar arbetsmiljö för oss som jobbar på enheten. Vi har korta beslutsvägar och testar gärna nya arbetssätt, samt är öppna för flexibla lösningar. Låter något av detta intressant? Skicka då in din ansökan, eller kontakta oss för att höra mer om hur vi jobbar
Vi sökerVi söker dig som är specialistläkare i allmänmedicin gärna med erfarenhet av att handleda utbildningsläkare och studenter. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av utvecklingsarbete.
För att trivas i denna roll behöver du vara självgående och initativtagande. Du har god samarbetsförmåga och har en helhetssyn i ditt arbete.
Det här får du arbeta med
Vi har ett övergripande uppdrag som innefattar den allmänmedicinska bredden med mottagningsarbete, arbete mot kommunens hemsjukvård samt vård- och omsorgsboenden, BVC, jour-/beredskap på Jourcentralen Luleå, samt handledning av AT- och ST-läkare. Arbetet är självständigt men sker ändå i nära samarbete med övriga yrkeskategorier på mottagningen, och innefattar både fysiska och digitala arbetssätt.
Hos oss har du dock möjlighet att själv påverka uppdraget, utifrån intresse och kompetens. Du kanske är väldigt kunnig i området psykisk ohälsa? Då kanske du vill ingå i vårt psykosociala team, och ha lite större fokus på dessa frågor. Eller brinner du lite extra för hemsjukvården? Då kanske du vill ha en större roll gentemot våra HSV-patienter och samarbetet med kommunens sjuksköterskor? Du kanske gärna vill arbeta på deltid? Vi ordnar då ett bra upplägg för detta tillsammans med dig.
Du kommer också vara en viktig del i vårt utvecklingsarbete av våra arbetssätt och förändringsarbetet mot en god och nära vård.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidaretjänst på dagtid. Det finns möjlighet att jobba heltid eller deltid. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde sker i Mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare
Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Per Enberg per.enberg@norrbotten.se 0920-71509 Jobbnummer
9671487