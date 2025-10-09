Distriktsläkare
Capio Sverige AB / Läkarjobb / Halmstad Visa alla läkarjobb i Halmstad
2025-10-09
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Halmstad
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Höganäs
eller i hela Sverige
Välkommen till Capio Vårdcentral Halmstad - där engagemang och arbetsglädje möts!
Capio Vårdcentral Halmstad är en modern och välfungerande vårdcentral med 15000 listade patienter, belägen mitt i hjärtat av Halmstad. Här arbetar vi nära varandra i ett flexibelt och prestigelöst samarbete mellan olika yrkesgrupper - allt för att ge våra patienter bästa möjliga vård.
Vi är stolta över vår arbetsmiljö där du får möjlighet att växa, utvecklas och känna stolthet över både din egen och teamets insats. Hos oss är det viktigt att du trivs, känner dig delaktig och har möjlighet att påverka.
Vad erbjuder vi?
Hos oss möter du ett brett utbud av kompetens - från specialister i allmänmedicin och allmänkirurgi till mottagningar för astma/KOL, diabetes, rehab, psykoterapi, kurator, arbetsterapi och BVC. Vi erbjuder även resevaccinationer och hälsokontroller.
Din roll som specialist i allmänmedicin
Som specialist hos oss får du en varierad och stimulerande vardag med både fysiska och digitala patientmöten via mottagning, video och chatt. Du blir en viktig del i handledningen av våra utbildningsläkare och läkarstudenter, och bidrar aktivt till att utveckla vår höga vårdkvalitet.
Vi arbetar strukturerat med kvalitetsuppföljning och förbättringsarbete - och du blir en nyckelperson i vår fortsatta utveckling.
Hos oss får du:
Möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling
Inflytande och delaktighet i verksamheten
En god arbetsmiljö som du själv är med och formar
Flexibla arbetsvillkor som passar din livssituation
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
Ett tydligt fokus på kvalitet, service och gemensamma mål
Vem söker vi?
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin med erfarenhet från primärvården och ett genuint engagemang för patienten. Du har gärna intresse för handledning av AT- och ST-läkare. Viktigast är dina personliga egenskaper - vi värdesätter samarbetsförmåga, initiativkraft och viljan att bidra till ett gott arbetsklimat.
Hos oss är laganda och arbetsglädje lika viktiga som medicinsk kompetens. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Leif Nydén Holm leif.nydenholm@capio.se +46737461725 Jobbnummer
9548124