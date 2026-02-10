Distriksläkare till Vårdcentral Avesta
2026-02-10
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Avesta ligger på lasarettet i Avesta och har omkring 10900 listade patienter.
Vill du arbeta i team tillsammans med andra yrkeskategorier där allas kompetens är viktig för att kunna erbjuda patienter en god och säker vård? Vill du vara med och fortsätta utveckla vårt teamarbete? Vi söker nu ytterligare en distriktsläkare till ett av våra team. Kan det vara just du som brinner extra för en god och nära vård för våra patienter? Då är du välkommen att söka till oss!
På Vårdcentral Avesta får du arbeta tillsammans med våra andra läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, undersköterskor, medicinsk sekreterare, arbetsterapeuter, samtalsterapeut och medicinsk fotvårdsterapeut för att gemensamt erbjuda en god och säker vård med patienten i fokus.
Dina arbetsuppgifter
Som distriktsläkare på vårdcentral Avesta kommer du att arbeta med både planerat och akut mottagningsarbete, där du möter patienter i alla olika åldrar. Som distriktsläkare hos oss får du även ett helhetsansvar för de patienter som tillhör ditt team tillsammans med en sjuksköterska och en undersköterska. Tid finns avsatt två gånger per vecka för teamrond för de patienter som är i behov av teambaserade insatser. Vår ambition är att alla ska trivas, få möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll och bidra med kunskap.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Legitimerad läkare samt är specialist inom allmänmedicin
Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
B-körkort
Vidare kommer det att läggas stor vikt vid personliga egenskaper så som till exempel självständighet, samarbetsförmåga och flexibilitet.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
Kontakt
Avdelningschef
