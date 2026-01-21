Distributionsförare till AMH Transport
Botkyrka
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl. AMH Transport startade 2003 och är en pålitlig aktör inom distributionsbranschen. Vi utför fasta körningar med medicinska transporter samt leveranser av kyl- och frysvaror till bl.a. apotek och lager. Vi kör via Frigoscandia, vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa tjänster samtidigt som vi värnar om vår personal och deras välbefinnande.
Just nu söker vi distributionsförare som kommer bli en del av 9st lastbilsförare och 29st lätta lastbilar.
Som Distributionsförare hos oss kommer du:
Utgå från Tumba för att hämta bilen och sedan åka till Jordbro för att lasta.
Köra en fast rutt med mellan 10 - 20 stopp i Stockholmsområdet.
Följa turlista och rutiner enligt checklistor.
Ha löpande kommunikation med transportledningen internt.
Du erbjuds en bonus varje månad baserat på om bilen är skadefri och leveranserna sker felfritt. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, och vi vill kunna belöna ett väl utfört arbete.
Önskad Profil:
Minst 1 års erfarenhet av arbete inom distributionsbranschen.
C-körkort och giltigt YKB-certifikat.
Fysiskt frisk och kapabel att hantera ett fysiskt krävande arbete.
Rent belastningsregister är ett krav på grund av vårt ansvar gentemot våra kunder och deras varor.
Vi söker dig som är:
Självständig eftersom du förväntas kunna följa din turlista och bedriva det dagliga arbetet.
Pålitlig och har en stark yrkesstolthet eftersom vi är ett relativt litet bolag där kvalitén på vårt arbete säkerställs om du besitter dessa egenskaper.
Noggrann eftersom eftersom vi levererar viktiga varor till våra kunder och inget får bli fel.
Meriterande om du:
Har lång erfarenhet av en liknande tjänst inom distributionsbranschen.Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
Start: Omgående.
Arbetstider: Måndag till fredag, 06:00 - 15:00.
Placering: Du utgår från Tumba och utför körningar i Stockholmsområdet.
Anställningsform: Heltid tillsvidare, med en provanställning på 6 månader.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4170482-1800410". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tillväxt Botkyrka AB
(org.nr 559158-0732), https://jobb.tillvaxtbotkyrka.se
Utbildningsvägen 3 (visa karta
)
147 40 TUMBA Arbetsplats
Tillväxt Botkyrka Jobbnummer
9697882