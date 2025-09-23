Distribuerande säljare
Sanjo Gruppen AB / Säljarjobb / Markaryd Visa alla säljarjobb i Markaryd
2025-09-23
, Osby
, Örkelljunga
, Hässleholm
, Perstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sanjo Gruppen AB i Markaryd
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Distribuerande säljare mot Dagligvaruhandeln
Vi söker med start runt 25 / 10 säljare till ett av våra säljområden i Norra Skåne / södra Kronoberg ,
Arbetet innebär försäljning och distribution av kakor / kolonialvaror till fasta kunder ( butiker )
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är en fördel men ej krav ,
Krav är C körkort och ykb , fast bra månadslön + viss rörlig del ,
Ett roligt och utvecklande jobb för rätt person ,
Heltid förlagt till 4 dagar / vecka , mån - tors , Utgångspunkt Markaryd
Dock kan bostadsort vara flexibel så man vissa dagar i veckan kan utgå från hemmet , .
Ansök omgående till henrik@sanjogruppen.se
med enkelt mail ,
Frågor besvaras på tel 070 3667388 .
Sanjogruppen AB
Hallarydsvägen 58 C
285 39 Markaryd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
070 3667388
E-post: henrik@sanjogruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sanjo Gruppen AB
(org.nr 556491-9230)
Hallarydsvägen 58 C (visa karta
)
285 36 MARKARYD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Henrik Hellström henrik@sanjogruppen.se 0703667388 Jobbnummer
9522656