Distribuerande säljare

Sanjo Gruppen AB / Säljarjobb / Markaryd
2025-09-23


Distribuerande säljare mot Dagligvaruhandeln

Vi söker med start runt 25 / 10 säljare till ett av våra säljområden i Norra Skåne / södra Kronoberg ,
Arbetet innebär försäljning och distribution av kakor / kolonialvaror till fasta kunder ( butiker )
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är en fördel men ej krav ,
Krav är C körkort och ykb , fast bra månadslön + viss rörlig del ,
Ett roligt och utvecklande jobb för rätt person ,
Heltid förlagt till 4 dagar / vecka , mån - tors , Utgångspunkt Markaryd
Dock kan bostadsort vara flexibel så man vissa dagar i veckan kan utgå från hemmet , .
Ansök omgående till henrik@sanjogruppen.se med enkelt mail ,
Frågor besvaras på tel 070 3667388 .

Sanjogruppen AB
Hallarydsvägen 58 C
285 39 Markaryd

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
070 3667388
E-post: henrik@sanjogruppen.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sanjo Gruppen AB (org.nr 556491-9230)
Hallarydsvägen 58 C (visa karta)
285 36  MARKARYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Henrik Hellström
henrik@sanjogruppen.se
0703667388

Jobbnummer
9522656

