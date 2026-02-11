Diskare sökes för extra jobb!
2026-02-11
Vi behöver utöka vår pool med ytterligare några erfarna medarbetare som vill jobba extra.
Vi söker dig som har annat jobb och vill jobba extra dagtid mitt i veckan!
Arbetstiden är förlagd på dagtid, oftast tisdag, onsdag eller torsdag ca kl. 10,00-15,00 efter behov så vi söker främst dig som har ett annat jobb där du kan jobba extra någon av ovan nämnda dagar.
Vi erbjuder dig möjligheten att arbeta i olika typer av restaurangkök med varierande arbetsuppgifter där både fin- och grovdisk ingår samt andra förekommande arbetsuppgifter i ett restaurangkök. Om du har körkort så är det meriterande.
OM MAJOLA OCH VÅRA UPPDRAG:
Majola RestaurangKonsult är ett av Sveriges största bemannings- och rekryteringsföretag inom hotell- och restaurangbranschen. Vi bemannar restauranger, hotell, skolor, kursgårdar, caféer & personalrestauranger i hela Stockholms län och kombinerar den bästa bemanningslösningen med att samtidigt ha full fokus på våra medarbetare.
Vi söker dig som har erfarenhet inom disk där det även ingår andra arbetsuppgifter såsom städning, sopsortering och enklare köksarbete. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av dessa arbetsuppgifter.
OM DIG SOM SÖKER:
Nu söker dig som har ett annat jobb, är pensionär eller studerar och vill jobba extra.
Vi har många kunder som behöver hjälp några timmar över lunchen, så dessa uppdrag passar dig som har möjlighet att kombinera med ett annat jobb på kvällen.
Vi söker dig som är driven, flexibel, noggrann och stresstålig. Du måste ha arbetat som diskare tidigare och kunna arbeta dagtid inom stor-Stockholm.
Du måste ha antingen svenskt medborgarskap eller svenskt uppehållstillstånd och arbetstillstånd.
Om du har körkort är det meriterande.
Vi välkomnar gärna dig som kan tala spanska.
Observera att detta endast är för dig som redan har ett annat jobb eller studerar och vill jobba extra!
Som anställd på Majola har du en personlig kontakt med oss som arbetar på kontoret. Vi ser fram emot att du hör av dig och hoppas att du vill bli en av oss!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivare Majola Restaurangkonsult AB
(org.nr 556689-2856), https://jobb.majola.se
131 54 NACKA
Majola RestaurangKonsult
9736450