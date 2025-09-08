Diskare främst lunchtid
Manheims säteri strax utanför Norrköping söker nu diskare, tjänsten är efter behov men nära heltid september och oktober men sen även julbord i december.
Vi söker någon som är noggrann och stresstålig, tjänsten tillsätts gärna omgående.
Vi serverar runt 100 gäster per dag på vår lunch.
Disken innebär mycket stående arbete, och en hel del fysiskt arbete, disken hos oss är precis lika viktig som alla positioner i köket, en bra upplevelse för gästen börjar med rena tallrikar mm.
Vi är villiga att anställa dig som har nån form av stöd men viktigt att veta är att detta är ett fysiskt arbete men det finns viss anpassning att göra vid behov.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
E-post: kontakt@manheims.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Arbetsgivare 3 J Catering AB
(org.nr 559453-9396), https://manheims.se
Manheims Säteri (visa karta
)
605 91 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ägare
Jimmy Grip kontakt@manheims.se 0760386273 Jobbnummer
9498517