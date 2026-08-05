Diskare, Extra
Åkerblads I Tällberg Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Leksand Visa alla restaurangbiträdesjobb i Leksand
2026-08-05
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Åkerblads Gästgiveri, Hotell och Spa är en familjeägd hotellverksamhet belägen i vackra Tällberg, Dalarna. Gården har sedan 1400-talet varit i familjen Åkerblads ägo och idag arbetar 19:e – 22:a generationen Åkerblad tillsammans med ett starkt 40-manna team för att ge gästen en minnesvärd upplevelse. Upplevelser är vårt nyckelord, det är vad vi förmedlar till gästen från det att hon/han checkar in tills dess att hon/han längtar tillbaka till Siljans glittrande vatten. Vårt mål är att leverera en unik produkt vilket avspeglar sig inte bara i de anrika lokalerna utan även i hotellets 73 st. gästrum där alla är personligt inredda och inget rum är det andra likt. Vår restaurang arbetar med lokalt producerade råvaror och personliga smaker, för såväl konferensgäster som för weekendgäster.
Vårt senaste tillskott i företaget är vår Spaavdelning där vi erbjuder 3 terapeutrum, 1 duo behandlingsrum, 1 hydroterapibad samt en spasvit, med egen bubbelpool och bastu. exklusiva omklädningsrum med bastu. Relaxavdelning med utomhus- och inomhuspooler, bastu, gym och stora sällskapsytor i spamiljö.
Hotellet är idag klassificerat med fyra stjärnor och har siktet inställt på ständig utveckling där kvalité och service är ledorden.
Om tjänsten...
Som diskare ingår du i ett team av både fast anställd personal och extraanställd personal.
Du diskar både i restaurangens findisk och i kökets grovdisk; porslinggods, bestick och glas. Samt i kökets disk. Putsning och polering av restauranggods, utrustning & ljusstakar ingår också i tjänsten.
Rengöring av diskmaskiner och utrymmen kring dessa är arbetsmoment som sker löpande under arbetspassen, för att du ska kunna leverera rena produkter i högt tempo under matsalens öppettider.
Du har en återkommande kontakt med personal i matsal och i kök.
Arbetet är främst förlagt till kvällar och helger, då arbetstiderna är utanför kollektivtrafikens tidtabeller är körkort eller tillgång till transport nödvändigt för att du ska kunna ta dig till/från arbetet.
Om dig...
Du är pigg, glad och älskar att arbeta med människor i servicebranschen.
Om du tidigare arbetat som diskare så är det meriterande, men inte ett krav för att söka tjänsten. Vi utbildar dig internt om du saknar den kunskap vi efterfrågar.
Ett krav för tjänsten är att du kan kommunicera med svenska eller engelska.
Vi lägger stor vikt på personkemi, yrkesstolthet och ert intresse för att leva med branschens och vår ständiga utveckling.
Information...
Tjänsten är en extraanställning där startdatumet är enligt ö.k, viktigaste för oss är att vi finner rätt medarbetare och därför är vi flexibla i startdatum.
Vi tillämpar intervjuprocessen från det att ansökningarna börjar tillkomma oss.
Du sänder er ansökan till oss via mail; restaurang@akerblads.se
Märk din ansökan med
"Diskare"
Vid frågor som berör tjänsten är du varmt välkomna att kontakta oss.
Välkommen med din ansökan, hoppas du kommer att trivas i vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: restaurang@akerblads.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Diskare". Arbetsgivare Åkerblads I Tällberg Aktiebolag
(org.nr 556156-1027)
Sjögattu 2 (visa karta
)
793 70 TÄLLBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åkerblads i Tällberg AB Jobbnummer
10023261