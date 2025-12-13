Disk/köksbiträde
Fina I Göteborg AB / Kockjobb / Göteborg Visa alla kockjobb i Göteborg
2025-12-13
Restaurang Athena startade hösten 2005 och är en grekisk restaurang som även serverar tapas. Vi har inte lunchöppet vilket betyder att arbetet startar på eftermiddagen.
Du skall ha erfarenhet från grill, ugn, spis och fritös. Detta är viktigt.
Då tempot kan vara högt är det viktigt att du är organiserad och strukturerad och kan hantera stressiga situationer samt sammarbeta med andra kockar och följa den som leder teamet speciellt på helgerna.
Hos oss kommer du lära dig mer och bli självständig i köket samt lära dig allt från grillteknik till timing och samarbete i team om 4-5 kockar.
Känner du att ovan annons passar in på dig, maila ert intresse till restaurangathena@live.com
. Uppge ett telefonnummer vid ansökan via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: restaurangathena@live.com
559204-8853
)
412 52 GÖTEBORG
Restaurang Athena Jobbnummer
9643173