Disciplinerad säljare - 20% provision
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Till dig med högt driv, egen disciplin och säljerfarenhet. Vill du trycka pengar i en miljö där hög prestation är standard och mediokritet inte tolereras? Fortsätt läsa.
Jag har byggt effektiva system och processer för en unik produkt jag har 7 års och 15 000 samtals erfarenhet av att sälja. En etablerad försäljningsstruktur, som du kan jacka i och gasa med.
Det här är upplagt för dig som har mål, för dig som vill mer, för dig som vet att du kan tjäna flera gånger mer än vad du gör idag. Här sticker du inte ut för att du är disciplinerad, självsäker, jobbar hårt och vill mer. Det är vad jag förväntar mig. Här mäts du på resultat.
Fakta om tjänsten:
Produkten vi säljer är Dagens industris chefsnätverk, Di Close. Det är kompetensutveckling för chefer. Produkten är etablerad, men marknaden är omättad. Försäljningen är B2B över telefon. Det unika med produkten är att vi säljer den till chefer inom företag, men det är företagen som i slutändan betalar. Detta medför att vi kan sälja mycket till företag vi redan har kunder i, vilket för dig betyder mycket varma/ljumna leads.
Nykundsförsäljning, ingen account management. Sälj, lämna över kunden, repeat. Du behöver heller inte prospektera, vi har färdiga listor med potentiella kunder.
Medlemskapen vi säljer ligger på mellan 40 000 - 200 000 kr. Snittorder ligger på 50 000 kr. Din provision är 20%. Garantilön kan diskuteras. Jag är öppen för både anställning och upplägg på konsultbasis, det som tillåter dig att prestera som bäst.
På plats i Stockholm, hybrid eller remote. Det spelar mig ingen roll. Det är resultat som räknas. Om du föredrar säljtempo kan du ta rygg på mig på plats. Jag säljer personligen fortfarande på full fart, vilket gör att du har tillgång till kunskap och effektiv försäljning av den här produkten. Du får se i realtid vad som är möjligt.
Du har tillgång till mig och mina 7 år och 15 000 samtals erfarenhet av att sälja produkten. Det går bra att sitta med när jag tar mina säljmöten. Det viktiga är att du är självdriven, inte ställer ogenomtänkta och slarviga frågor, utan respekterar att jag tar säljtiden på väldigt stort allvar och bara coachar dom som förtjänar det. 10% är coaching från mig, 90% är din insats.
Här finns det ingen heder i att göra arbete bara för arbetets skull. I takt med att du blir effektiv med försäljningen kommer du att erbjudas mötesbokare och en virtuell assistent som sköter din kalender, för att frigöra ännu mer tid för dig att sälja på.
Gratis frukost serveras på kontoret varje morgon, vi jobbar ibland utomlands.
Om du vill läsa mer om samarbetet mellan mitt bolag Grewin Sales och Dagens industris chefsnätverk samt om produkten, googla på "Grewin Sales Di Close" så kommer du att hitta det som toppresultat.
