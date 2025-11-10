Digital Media AdOps Coordinator till globalt bolag
Talent & Partner AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talent & Partner AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta med digital annonsering, kampanjhantering och ad operations i en internationell miljö?
Vi söker nu en Digital Media & AdOps Coordinator till ett ledande globalt bolag inom digital underhållning och iGaming - en roll för dig som vill kombinera teknik, analys och marknadsföring i ett snabbt och innovativt sammanhang.
Om rollen
I rollen som Digital Media & AdOps Coordinator blir du en nyckelperson i marknadsteamet och ansvarar för att koordinera och driva bolagets digitala displayannonsering.
Du arbetar tätt tillsammans med Campaign Managers, marknadsansvariga och externa partners som mediebyråer, ad networks och DSP-leverantörer.
Rollen kräver både noggrannhet och nyfikenhet på nya tekniska lösningar - du är den som ser till att allt fungerar som det ska, optimeras löpande och utvecklas över tid.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Koordinera och hantera digital displayannonsering ur ett operativt perspektiv.
Assistera Campaign Managers och specialister i deras dagliga arbete (t.ex. felsökning, rapportering, uppföljning).
Hjälpa marknadsansvariga med uppsättning av digitala kampanjer.
Samordna trafikering och leverans av kampanjer i samarbete med externa partners såsom mediebyråer, DSP:er och adtech-leverantörer.
Bidra till att effektivisera processer och utveckla nya arbetssätt inom digital annonsering.
Identifiera nya teknologier och plattformar som kan förbättra och automatisera bolagets annonsflöden.
Stödja i projekt kopplade till site tagging, digital attribution och datadriven optimering.
Vi söker dig som har
Minst 1 års erfarenhet av digital annonsering, mediehantering eller ad operations.
God förståelse för digital marknadsföring och intresse för teknik, data och analys.
Hög noggrannhet, struktur och förmåga att hantera flera projekt samtidigt.
Stark kommunikativ förmåga på engelska - både i tal och skrift (ytterligare språk är meriterande).
Goda kunskaper i Excel samt öga för design och visuell kvalitet.
Självständighet, ansvarstagande och en förmåga att driva arbetet framåt i ett högt tempo.
Vi erbjuder
En central roll i ett globalt marknadsteam med stark tillväxt.
Möjlighet att utvecklas inom adtech, mediekoordinering och kampanjhantering.
En innovativ och inkluderande arbetsmiljö med högt engagemang och stark teamkultur.
Attraktiva villkor och möjlighet till karriärutveckling i en internationell organisation.
Varför företagsnamnet är konfidentiellt
Denna tjänst är en del av en konfidentiell search och headhunt för ett ledande företag inom branschen.
På grund av den strategiska betydelsen av denna rekrytering har företaget valt att hålla sin identitet dold i detta skede.
Mer information om organisationen kommer att delas med utvalda kandidater under rekryteringsprocessen.
Om du är en resultatinriktad person som söker en spännande möjlighet att göra skillnad, uppmuntrar vi dig att ansöka.
Om Talent & Partner
Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.
Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär tillsammans med oss och våra kunder. Publiceringsdatum2025-11-10Så ansöker du
Vill du bli en nyckelperson i ett bolag som leder utvecklingen av digitala kampanjer i Norden?
Skicka din ansökan till work@talentpartner.se
- urval sker löpande.
Rekryteringen hanteras av Talent & Partner AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Talent & Partner AB
(org.nr 556881-1763)
Birger Jarlsgatan 8, 5tr (visa karta
)
114 34 STOCKHOLM Jobbnummer
9598105