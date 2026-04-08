Digital marketing associate på deltid!
Vår klient är ett ledande medicintekniskt företag med global räckvidd, känt för sina evidensbaserade produkter som gör verklig skillnad för patienter. Här får du chansen att arbeta med meningsfulla produkter och bidra till en positiv förändring.Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som marknadsassistent kommer du att spela en central roll i att stärka vår klients digitala närvaro och avlasta i det dagliga arbetet. Du kommer att arbeta nära marknadsansvarig med fokus på webbplatsoptimering, SEO och sociala medier. Detta är en möjlighet att utvecklas inom digital marknadsföring i en kunskapsintensiv miljö.
Du erbjuds En arbetsplats där du får till att sprida information om produkter som förbättrar patienters liv, i en miljö där engagemang och meningsfullhet står i centrum. Du erbjuds flexibla arbetstider efter upplägg tillsammans med vår kund. Dina arbetsuppgifter
Hantering och optimering av digitala plattformar, inklusive webbplatser och sociala medier, med ett starkt fokus på SEO och innehåll.
Granska och optimera företagets webbplatser.
Utföra SEO-optimering för att förbättra sökbarhet.
Uppdatera och hantera sociala medier, primärt LinkedIn.
Optimera textinnehåll på hemsidor för ökad relevans.
Följa upp och analysera digitala marknadsföringskampanjer.
Delta i projekt med specifikt fokus på digitala initiativ.
Vi söker dig som
Har ett starkt intresse för marknadsföring och har mycket god förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.
För närvarande studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% med minst 2 år kvar
Har praktisk eller teoretisk kunskap inom Google, Meta och/eller SEO-optimering.
Besitter en prestigelös inställning och vilja att hjälpa till där det behövs, med högt som lågt.
Det är meriterande om du har
Pågående högskole- eller universitetsutbildning inom marknadsföring.
Kunskaper i InDesign och Photoshop.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R0C1F8". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9843343