2025-10-26
Med verksamheter under stark utveckling är Cirkus Venues idag en av Stockholms största spelare inom besöksnäringen. I Cirkus Venues ingår ett flertal etablerade varumärken och mötesplatser som tillsammans skapar en destination - Cirkus Arena & Restaurang, Hotell Hasselbacken, Backstage Hotel Stockholm samt Visitors Bistro. Från 2027 utökas verksamheten med Stockholms nya kulturscen, Gasometer i Norra Djurgårdsstaden.
Vi söker nu en Digital Manager till vårt huvudkontor på vackra Kungliga Djurgården. Vill du jobba med spännande varumärken och ha ett helhetsansvar för vår digitala närvaro? Läs vidare!
Som Digital Manager ansvarar du för den digitala marknadsföringen för samtliga varumärken inom koncernen. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete med fokus på att driva trafik, öka konvertering och stärka lojalitet. Rollen innebär eget ansvar för att både projektleda och genomföra aktiviteter.
Exempel på arbetsuppgifter
Följa upp och optimera KPI:er så som trafik, engagemang och konvertering.
Arbeta med båda paid och earned media
Säkerställa att innehåll är relevant, engagerande och målgruppsanpassat.
Hantera kampanjer inom paid search och paid social (t.ex. Google Ads, Bing Ads, Meta for Business).
Analysera digitala kanaler för att hitta och driva förbättringar som ökar konverteringen
Utföra A/B-testning
Bidra med copywriting och content creation
Arbeta med annonsering på LinkedIn
Självständigt uppdatera och administrera innehåll i CMS (t.ex. Payload).
Minst fem års erfarenhet av digital marknadsföring, gärna inom konsumentprodukter.
Erfarenhet av Meta for Business, Google Ads och Bing Ad.
Erfarenhet av att använda AI-verktyg i digital kommunikation
Vana att arbeta i CMS, gärna Payload eller liknande.
Erfarenhet av A/B-testning, innehållsskapande och digital analys.
Eftersom du kommer driva egna projekt är det viktigt att du är proaktiv och självgående i ditt arbete. Du motiveras av att sätta upp mål och har förmågan att balansera affärsmål med kreativitet. Självklart är du intresserad av teknik och digital utveckling. Det är bra om du är bekväm med att arbeta utan externa byråer då vi gör det mesta inhouse.
Anställningsvillkor
Tjänsten är heltid, tillsvidare med 6 månaders inledande provanställning. Kollektivavtal och bra förmåner är en självklarhet för oss! Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista ansökningsdatum är den 9 november. Tjänsten kan tillsättas under ansökningstid - vänta inte med din ansökan!
I din ansökan vill vi att du inkluderar ett motivationsbrev där du förtydligar vad som lockar dig med tjänsten som Digital Manager. Motivationsbrevet ersätter det traditionella personliga brevet och beskriver varför du är intresserad av tjänsten. Antingen lägger du en motiverande text direkt i din CV eller så bifogar du motivationsbrevet under "Personligt brev" i ansökningsformuläret.
För Cirkus Venues är ett hållbarhetstänk en självklarhet och något vi arbetar med aktivt i alla led. 2022 och 2024 fick vi, tillsammans med våra vänner på Djurgården, den prestigefyllda utmärkelsen Green Destinations Platinum Award av organisationen Green Destinations. Detta på grund av det framgångsrika hållbarhetsarbete som Djurgården bedriver när det gäller bland annat miljö och klimat, kultur och tradition och social hållbarhet samt gästfrihet. Den här fina utmärkelsen ser vi som både ett kvitto och en inspiration att fortsätta vårt viktiga hållbarhetsarbete framöver.
Här hittar du en video om Kungliga Djurgårdens hållbarhetsarbete.
