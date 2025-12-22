Digital insatsplanerare till hemvården
Skara kommun, Omsorgsförvaltningen / Administratörsjobb / Skara Visa alla administratörsjobb i Skara
2025-12-22
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skara kommun, Omsorgsförvaltningen i Skara
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Vi söker en digital insatsplanerare som vill vara den viktiga länken mellan brukare, personal och chefer inom vår hemtjänst.
Arbetet innebär
Du kommer att vara vår spindel i nätet och se till att allt flyter på smidigt - från planering av personal och insatser till samordning med brukare och anhöriga. Med hjälp av digitala system ser du till att rätt person är på rätt plats vid rätt tidpunkt.
Vi är nu fyra insatsplanerare men ska bli fem.
Vem är du?
- Du trivs i en roll där du får organisera och strukturera
- Du är lösningsorienterad och får saker att hända
- Du gillar att samarbeta och har en positiv inställningPubliceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
- Minst gymnasieutbildning (3 år)
- B-Körkort
- Utbildning inom administration är meriterande
- Erfarenhet av bemanningsplanering och personaladministration
- God datavana och erfarenhet av digitala bemannings- och planeringssystem
- Erfarenhet från logistikplanering är meriterande
Eftersom du kommer att ha många kontakter både via mail och telefon krävs goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Vi ser också att du strukturerad och snabbt kan sätta dig in i olika system.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övriga förmåner och information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst.
Urval och intervjuer kan förekomma under ansökningsperioden, så ansök redan idag!
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
Arbetsgivare Skara kommun
Skara kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Anna Jonsson 0511-32337 Jobbnummer
