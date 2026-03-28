Digital Growth Manager
Om ALL I AM Beauty
ALL I AM Beauty är grundat och drivs av skönhetsexperterna Jessica Dersén & Karin Svensson, som har över 25 års erfarenhet av att lansera och bygga skönhetsvarumärken. Tillsammans med serieentreprenören och skönhetsentusiasten Amanda Schulman bestämde de sig för att skapa ett varumärke de själva saknat i sina neccessärer.
ALL I AM Beauty erbjuder högkvalitativa utvalda skönhetsprodukter och inspiration för både vardag och fest. Hos ALL I AM Beauty hittar du allt från multifunktionella make up-produkter, till resultatinriktad hudvård och kvalitativa dofter. Varumärket är mest känt för det perfekta glowet med bästsäljaren Glow Primer, men också hur du kan skapa den perfekta blicken med de prisbelönta ögonpennorna och mascaran. Med en kombination av expertkunskap och passion ger ALL I AM dig det bästa och mest högkvalitativa inom skönhet.
Om rollenSom Growth Manager hos ALL I AM Beauty kliver du in i en nyckelroll med stort ansvar för den digitala affären. Du driver och optimerar hela kundresan - från trafik och performance till konvertering, CRM och retention och arbetar nära företagets grundare, vilket ger korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka bolagets tillväxt. Rollen kombinerar strategiskt ansvar med hands-on arbete i en snabbväxande e-handelsmiljö.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Säkerställa effektiv trafikanskaffning tillsammans med externa byråer
Ansvara för hela den kommersiella upplevelsen på sajten, inklusive kampanjer, erbjudanden och checkout-upsell
Skapa och optimera kampanjer och annonser med fokus på konvertering, AOV och lönsam tillväxt (CRO, kampanjer, landningssidor)
Operativt ansvar för e-handeln: produkttexter, kollektioner, bilder och löpande optimering
Äga och utveckla CRM-arbetet, inklusive flöden, kampanjer, segmentering och retention
Följa upp nyckeltal som AOV, CAC, ROAS, konverteringsgrad och LTV
Planera och optimera produktlanseringar och säkerställa att sajten och kampanjer stödjer affärsstrategin
Vi söker dig som är prestigelös, nyfiken och lösningsorienterad med en bra balans mellan analytiskt tänkande och kreativitet. Med ett datadrivet arbetssätt och ett skarpt öga för kundbeteenden identifierar du möjligheter att optimera kundupplevelse, konvertering och lönsam tillväxt.
Du trivs i en operativ roll inom e-handel där idéer snabbt omsätts i handling och där du får möjlighet att driva initiativ framåt. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar att arbeta i en miljö där samarbete är en självklar del av vardagen. Med stark affärsförståelse och känsla för kommunikation vet du hur rätt budskap och kundupplevelse kan driva både konvertering och försäljning.
2-5 års erfarenhet inom e-handel, performance marketing och CRM
Operativ erfarenhet av Meta/Google, CRM-verktyg och e-handelsplattformar (gärna Shopify)
Förståelse för hur trafik, konvertering och retention hänger ihop
Datadrivet arbetssätt och vana att testa och optimera
Van kravställare mot mediabyrå
Självgående, flexibel och teamorienterad
Stark kommunikationsförmåga och flytande engelska
Kreativ, ambitiös och proaktiv med passion för e-handel och beauty
ALL I AM Beauty erbjuder
Hos ALL I AM Beauty får du möjlighet att axla en central roll i ett snabbväxande beautybrand, med stor påverkan på bolagets digitala affär. Rollen erbjuder frihet att driva initiativ, analysera data, optimera kundresor och växa i takt med bolaget. Du får arbeta nära grundarna och ett engagerat team som värdesätter entreprenörskap, kreativitet och resultat.
Placering & startTjänsten är placerad på ALL I AM Beautys kontor i centrala Stockholm. Start sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt.
Kontakt & ansökan
Har du frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Lisa Gunnarsson på lisa@ecommercerecruit.se
.
Då vi tillämpar löpande urvalsarbete uppmanar vi dig att skicka din ansökan snarast för att säkerställa att ansökan kommer med i processen. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
