Dietist
Region Västerbotten, Kirurgcentrum / Dietistjobb / Umeå Visa alla dietistjobb i Umeå
2026-06-05
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgcentrum Umeås främsta mål och uppgift är att bedriva högspecialiserad och högkvalitativ vård och forskning för patienter inom den norra sjukvårdsregionen. Kliniken är indelad i sektionerna urologi, bröst, endokrin, kärl, kolorektal samt övre gastroenterologisk kirurgi, som bedrivs inom både öppen- och slutenvård. Omvårdnaden på Kirurgcentrum präglas av en helhetssyn där många olika yrkeskategorier är engagerade och samarbetar för bästa resultat.
Nu söker vi en dietist till vårt team!
Vi som arbetar på Kirurgcentrum anser att vi har ett spännande och stimulerande arbete där man får lära sig nya saker varje dag. Teamarbete ingår i det dagliga arbetet samt nära samarbete med olika yrkeskategorier. Att delge sin kunskap och ta emot andras gör att vi i det dagliga arbetet blir starkare tillsammans. Hos får du jobba med engagerade kollegor och en stark gemenskap. Vi välkomnar nya idéer, har en positiv inställning och ställer upp för varandra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-05Arbetsuppgifter
I tjänsten som dietist arbetar du med nutritionsbedömning, nutritionsbehandling och nutritionsstöd, främst för patienter som ska genomgå eller har genomgått kirurgi. Målet är att förebygga och behandla undernutrition samt skapa bästa möjliga förutsättningar för behandling och tillfrisknande.
Som dietist mot övre bukkirurgi har du ett särskilt fokus på nutritionsbehandling av patienter som genomgått eller planeras för kirurgi kopplad till cancersjukdom. På vårdavdelning möter du bland annat patienter som genomgått pankreas-, ventrikel- och esofaguskirurgi.Arbetsuppgifterna omfattar exempelvis kostrådgivning vid kirurgi i mag-tarmkanalen, ordination av enteral nutrition samt rådgivning kring parenteral nutrition. Du möter patienterna både under vårdtiden på avdelning och vid polikliniska uppföljningar.
Som dietist är du en viktig del av teamet och samarbetar nära med övriga professioner, både på avdelning och mottagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad dietist.
Du ska trivas med att arbeta självständigt, vara drivande och ta egna initiativ. Du har lätt att göra dig förstådd i tal och skrift. Du kommer att arbeta i olika team och tillsammans med många olika yrkesgrupper. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och är positiv.
Erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330113". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgcentrum Kontakt
Dietist
Sarah Lindqvist sarah.lindkvist@regionvasterbotten.se 090-785 68 49 Jobbnummer
9950519