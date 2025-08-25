Dietist
Region Jönköpings län / Dietistjobb / Eksjö Visa alla dietistjobb i Eksjö
2025-08-25
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Rehabiliteringscentrum, Höglandssjukhuset, Eksjö
Välkommen att växa med oss!
Är du en nyfiken dietist och ser en möjlighet att under ett vikariat prova på arbete tillsammans med erfarna kollegor. Vi välkomnar både nya och erfarna dietister som sökande - oavsett bakgrund rustar vi dig med den utbildning du behöver. Vi söker dig med viljan att bidra till utveckling av morgondagens rehab!
Rollen som dietist
Vi söker nu en legitimerad dietist till Rehabiliteringscentrum Höglandet som vill bli del av en nyfiket framåtsträvande dietistgrupp med stort engagemang. Tillsammans utgör vi en central resurs både inom sluten- och öppenvården i regionen, som utgår från Höglandssjukhuset i Eksjö. Vi möter våra patienter både på sjukhuset och digitalt. Vi matchar våra respektive specialistkompetenser mot behoven hos våra patienter inom kirurgisk och medicinsk vård, kvinnohälsovård och intensivvård.
Tjänsten är ett års vikariat för föräldraledig medarbetare. Vi ser gärna att du kan börja snarast!
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsklinik som levererar specialiserad rehabilitering över hela länet och inom både primärvård och specialistvård.
Din arbetsplats är på Rehabiliteringscentrum Höglandssjukhuset där vi är cirka 75 medarbetare. Vi är: sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, logopeder, rehabassistenter och administrativ personal och vi jobbar alla tight med våra samarbetskliniker på sjukhuset samt vårdcentraler och kommuner.Publiceringsdatum2025-08-25Profil
Vi söker dig som är legitimerad dietist.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du, liksom vi, värderar god kommunikation. Det är tryggheten vi har i varandra - att vi pratar med varandra, som gör att vi löser vårt uppdrag. Som grupp är vi lösningsfokuserade och väldigt trivsamma, så det tänker vi att du också är!
Vi vill att du delar vår nyfikna hållning till utvecklings- och förbättringsarbete och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling. Tjänsten passar dig som är stabil i dig själv, självgående och kan bibehålla fokus på rätt saker. Din insats är viktig för en god och patientsäker vård, därför ser vi att du är en noggrann och strukturerad person. Eftersom du kommer att arbeta i team är det viktigt att du är flexibel, har god samarbetsförmåga, kan ta initiativ, är bra på att kommunicera och också trivs med att arbeta i grupp. Du tar ansvar för att planera, organisera och prioritera ditt arbete på effektivt sätt. Du har en helhetssyn där patienten och dess närstående är delaktiga, och i fokus för dina insatser. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Om du blir vår nya kollega så kommer du att få ett omväxlande roligt och utvecklande arbete. Rehabiliteringscentrum är en länsövergripande klinik, så kollegor finns på alla länets tre sjukhus.
I det dagliga arbetet kommer du att ingå i tvärprofessionella team runt patienten - både med annan rehabiliteringspersonal och med läkare och sjuksköterskor. En del utbildningsinsatser ingår också i tjänsten. Du kan till exempel vara den som föreläser på patienskola eller utbildar vårdpersonal kring nutrition. Du arbetar också i vår öppenvård, där du självständigt bedömer, behandlar och följer upp patienter både enskilt, i grupp eller digitalt beroende på vad som passar bäst. Du utgör en viktig kompetensresurs i din konsultativa funktion gentemot sköterskor och läkare i primärvård. På det viset bidrar du till att god och nära vård kan bedrivas på hemmaplan för fler. För att du ska få en bra start hos oss, får du en anpassad introduktion och bredvidgång utifrån dina erfarenheter.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Nilsson, 0706-32 44 67, mail: jenny.nilsson@rjl.se
. (jenny.nilsson@rjl.se
)
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 14 september 2025. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P926/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9475121