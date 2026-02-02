Diakon till Mora Församling
2026-02-02
Mora församling erbjuder en inspirerande och trivsam arbetsplats med stort utrymme för egna initiativ.
Nu söker vi en diakon som vill vara med och utvecklas tillsammans i en församling med stort hjärta. Vi har tre distrikt; Mora, Sollerön/Venjan och Våmhus, som samverkar och stärker varandra. Där är även sjukhuskyrkan inkluderad.
Vi erbjuder
En arbetsmiljö som vill vara både kreativ och hållbar. Våra värdeord - trygghet och tillit - genomsyrar vårt arbete och här finns utrymme för både gemenskap och personlig utveckling. Vi erbjuder också ett utrymme för att vara flexibel i dina arbetsuppgifter och för kreativa och nytänkande idéer.
Mora församling vill erbjuda goda och trygga mötesplatser för tro och liv där människor kan växa. Vi jobbar kontinuerligt för att möta våra församlingsbor i alla åldrar utifrån behoven som finns och här är församlingsborna välkomna att vara delaktiga i att skapa nya mötesplatser. Friluftslivet är integrerat i vår verksamhet året om och i vårt gudstjänstliv finns plats för en mångfald av uttryck.
Mora församling vill vara en betydande samhällsaktör och en arbetsplats där vi verkar för en god arbetsmiljö, hållbarhet och existentiell hälsa. Både yttre och inre hållbarhet är viktiga för oss och något vi jobbar aktivt med.
I Mora församling har du möjlighet att göra skillnad i människors liv och bidra till ett inkluderande och levande församlingsliv. Mora och norra Dalarna erbjuder en fritid med närhet till både aktivitet och återhämtning, med stora natur-, kultur- och idrottsupplevelser året om.
Vi erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme.Dina arbetsuppgifter
Som diakon arbetar du med själavård, erbjuder sociala mötesplatser, leder samtalsgrupper och andakter och medverkar i gudstjänst. Idag jobbar vi bland annat med samtal och vandringar med fokus på existentiell hälsa, en samtalsgrupp för efterlevande, gubbfrukost och middagar för unga vuxna. I församlingen har vi också ett arbetsintegrerat socialt företag som ger människor långt från arbetsmarknaden en ny chans till arbete. Vårt fokus är att stärka människor och vi driver bland annat en second hand-butik, gör verkstadsarbeten, sköter servering m.m.
I uppbyggandet av diakonicentrum så finns en prostgård från 1600-talet med en härlig parkmiljö granne med Vasaloppsmålet. Här vill vi se ett centrum med sprudlande liv där både glädje och sorg får mötas i en själavårdande och uppbyggande miljö. Det sociala företaget är en viktig del av församlingens diakonala arbete och behöver integreras och utvecklas som en naturlig del i diakonicentrum.
Det finns stor möjlighet att påverka innehållet i tjänsten och bidra till vår verksamhet med dina särskilda kompetenser och intressen. Det finns även möjlighet att kombinera med viss tid som sjukhusdiakon eller ledarskap som distriktschef.
Din huvudsakliga placering är i Mora, men arbete sker i hela församlingen.Kvalifikationer
Du är vigd diakon i Svenska Kyrkans ordning. Tidigare erfarenhet av diakonalt arbete är meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vi söker dig med genuint intresse för människor och som brinner för att göra skillnad. Du är handlingskraftig, kan arbeta självständigt och vill vara en lagspelare. Du är lösningsorienterad, ser möjligheter och skapar inkluderande gemenskaper. Du är trygg, strukturerad och har god uthållighet i ditt arbete.
Krav för tjänsten är att du har goda språkkunskaper i svenska där du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Körkort är meriterande.Övrig information
Fackliga representanter är: KyrkA Sandra Kinley, sandra.kinley@kyrka.se
0240-66 90 23 och Vision Jimmy Sjögren, jimmy.sjogren@fv.vision.se
076-147 78 15. Mora kommun erbjuder inflyttarservice och Mora församling samarbetar med Rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/690". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora församling
(org.nr 252004-2496) Kontakt
Lena Budh lena.budh@svenskakyrkan.se 0250-552917 Jobbnummer
9717399