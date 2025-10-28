Diakon
Här får du möjlighet att arbeta i det lilla och nära sammanhanget där beslutsvägarna är korta. Vännäs-Bjurholms pastorat består av Vännäs och Bjurholms församlingar. Här finns 4 arbetsplatser och vi söker nu en diakon till Johanneskyrkan, Vännäs. Johanneskyrkans placering med närheten till centrumkärnan innebär att arbetsplatsen kännetecknas av rörelse och aktivitet veckans alla dagar.
Du kommer att arbeta både i tätort och på landsbygd i en vacker natur där Umeälven och Vindelälven möts. Tillsammans arbetar vi för helheten, tar ett gemensamt ansvar och samarbetar inom diakonin, teamen, församlingen och i pastoratet. Här finns en upparbetad ekumenisk samverkan med gemensam sommargård.
I tjänsten ingår arbete i såväl små som större sammanhang. Du kommer bland annat att arbeta med att möta olika behov som finns på Café Hörnan, en av våra diakonala mötesplatser i församlingen och vara med och vidareutveckla verksamheten. I arbetsuppgifterna ingår även att möta våra äldre församlingsbor i gudstjänster och reminiscens-andakter på äldreboenden samt i andra sammanhang; möta andliga och existentiella behov främst för vuxna men även för barn och unga och hitta former för det; samverka inom kollegiet, med ideella, inom ekumeniken samt med andra samhällsaktörer. Du kommer att leda gudstjänst och ha enskilda samtal och i grupp.
Vi söker dig som är vigd diakon och har erfarenhet av människovårdande och/eller socialt arbete. För att trivas i rollen ser vi att du är trygg i dig själv, har en god samarbetsförmåga och trivs när det händer saker. I ditt arbetssätt krävs att du både kan sätta gränser och vara flexibel.
Du har körkort B och tillgång till egen bil. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning i Vännäs-Bjurholms pastorat, med arbetsplats Johanneskyrkan och tillträde är efter överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt.
Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, diakonbrev eller motsvarande, referenser samt löneanspråk. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte för länge med att skicka in din ansökan.
Ansökan skickas till: Vännäs-Bjurholms pastorat, Umevägen 211, 911 35 Vännäsby eller via e-post: vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-21
E-post: vannas-bjurholms.pastorat@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
