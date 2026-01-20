DevOps-administratör Linux / Windows Nivå 3
2026-01-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Plats: Stockholm, Kungsholmen (on-site)
Omfattning: 100 % (40 h/vecka)
Startdatum: 26 februari 2026
Slutdatum: 25 februari 2027
Förlängning: Möjlighet till 1 + 1 år
Om uppdraget
Vi söker en senior DevOps-/systemadministratör (Nivå 3) till ett samhällskritiskt uppdrag inom Region Stockholms Trafikförvaltning. Uppdraget är kopplat till nyimplementation och livscykelhantering av ett Video Management System (VMS) som används i trygghets- och säkerhetsarbete inom kollektivtrafiken.
Du kommer att arbeta i ett erfaret team med ansvar för att bygga upp en stabil, automatiserad och förvaltningsbar systemmiljö för en on-prem-lösning med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet.
Systemen hanterar live- och inspelad video från stationer, bussar, tåg och andra fordon - där din insats i praktiken kan vara avgörande i kritiska situationer.Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Systemadministration och drift av Windows- och Linuxmiljöer (RedHat/Ubuntu)
Uppbyggnad och implementation av Configuration Management
Design och implementation av CI/CD-flöden
Framtagning och hantering av containerbaserade images
Samarbete med lösningsarkitekter och utvecklingsteam enligt DevOps-principer
Drift och förvaltning av on-prem-miljöer
Stöd till egenutvecklade backendkomponenter (.NET, containrar)
Kompetens och erfarenhet (krav)
Senior systemadministratör / DevOps-administratör (Nivå 3)
Gedigen erfarenhet av:
Windows Server
Linux (RedHat och/eller Ubuntu)
Configuration Management (t.ex. Ansible, Puppet, Chef eller motsvarande)
CI/CD-pipelines
Containerteknik (Docker/Podman, images, registry)
Erfarenhet av drift i större organisationer med komplexa IT-miljöer
Vana att arbeta tvärfunktionellt med arkitekter, utvecklare och drift
Erfarenhet av verksamhetskritiska system
God förmåga att arbeta strukturerat, metodiskt och självständigt
Meriterande
Erfarenhet av .NET-baserade backendlösningar
Erfarenhet av video-/övervakningssystem eller andra realtidssystem
Erfarenhet av agila arbetssätt
Erfarenhet av säkerhetskritiska miljöer
Språk
Svenska - flytande i tal och skrift (obligatoriskt)
Engelska - goda kunskaper
Placering & arbetssätt
Uppdraget utförs på plats på Trafikförvaltningens kontor
Adress: Lindhagensgatan 100, Stadshagen (Kungsholmen, Stockholm)
Arbetstider enligt verksamhetens och teamens behov
Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplatsÖvrig information
Sekretessavtal ska signeras innan uppdragsstart
Konsulten kan behöva lämna personuppgifter i samband med onboarding
Slutmöte genomförs vid uppdragets avslut för erfarenhetsåterföring
Instruktion för anbud
Fyll i kravspecifikationen i excelfilen (gröna fält)
Bifoga:
Ifylld kravspecifikation
CV
Jävsdeklaration
Anbud utan fullständig dokumentation kan inte godkännas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@fammakonsultning.se Arbetsgivare Famma Konsultning AB
