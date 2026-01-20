DevOps-administratör Linux / Windows Nivå 3

Famma Konsultning AB / Datajobb / Stockholm
2026-01-20


Plats: Stockholm, Kungsholmen (on-site)
Omfattning: 100 % (40 h/vecka)
Startdatum: 26 februari 2026
Slutdatum: 25 februari 2027
Förlängning: Möjlighet till 1 + 1 år
Om uppdraget
Vi söker en senior DevOps-/systemadministratör (Nivå 3) till ett samhällskritiskt uppdrag inom Region Stockholms Trafikförvaltning. Uppdraget är kopplat till nyimplementation och livscykelhantering av ett Video Management System (VMS) som används i trygghets- och säkerhetsarbete inom kollektivtrafiken.
Du kommer att arbeta i ett erfaret team med ansvar för att bygga upp en stabil, automatiserad och förvaltningsbar systemmiljö för en on-prem-lösning med höga krav på tillgänglighet, säkerhet och kvalitet.
Systemen hanterar live- och inspelad video från stationer, bussar, tåg och andra fordon - där din insats i praktiken kan vara avgörande i kritiska situationer.

Publiceringsdatum
2026-01-20

Dina arbetsuppgifter
Systemadministration och drift av Windows- och Linuxmiljöer (RedHat/Ubuntu)

Uppbyggnad och implementation av Configuration Management

Design och implementation av CI/CD-flöden

Framtagning och hantering av containerbaserade images

Samarbete med lösningsarkitekter och utvecklingsteam enligt DevOps-principer

Drift och förvaltning av on-prem-miljöer

Stöd till egenutvecklade backendkomponenter (.NET, containrar)

Kompetens och erfarenhet (krav)
Senior systemadministratör / DevOps-administratör (Nivå 3)

Gedigen erfarenhet av:
Windows Server

Linux (RedHat och/eller Ubuntu)

Configuration Management (t.ex. Ansible, Puppet, Chef eller motsvarande)

CI/CD-pipelines

Containerteknik (Docker/Podman, images, registry)
Erfarenhet av drift i större organisationer med komplexa IT-miljöer

Vana att arbeta tvärfunktionellt med arkitekter, utvecklare och drift

Erfarenhet av verksamhetskritiska system

God förmåga att arbeta strukturerat, metodiskt och självständigt

Meriterande
Erfarenhet av .NET-baserade backendlösningar

Erfarenhet av video-/övervakningssystem eller andra realtidssystem

Erfarenhet av agila arbetssätt

Erfarenhet av säkerhetskritiska miljöer

Språk
Svenska - flytande i tal och skrift (obligatoriskt)

Engelska - goda kunskaper

Placering & arbetssätt
Uppdraget utförs på plats på Trafikförvaltningens kontor
Adress: Lindhagensgatan 100, Stadshagen (Kungsholmen, Stockholm)
Arbetstider enligt verksamhetens och teamens behov

Trafikförvaltningen tillhandahåller dator och arbetsplats

Övrig information
Sekretessavtal ska signeras innan uppdragsstart

Konsulten kan behöva lämna personuppgifter i samband med onboarding

Slutmöte genomförs vid uppdragets avslut för erfarenhetsåterföring

Instruktion för anbud
Fyll i kravspecifikationen i excelfilen (gröna fält)

Bifoga:
Ifylld kravspecifikation

CV

Jävsdeklaration
Anbud utan fullständig dokumentation kan inte godkännas

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: info@fammakonsultning.se

Arbetsgivare
Famma Konsultning AB (org.nr 559536-6120)
115 77  STOCKHOLM

Jobbnummer
9693262

