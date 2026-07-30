DevOps Team Lead
Teleoffice Viewcom AB / Datajobb / Danderyd Visa alla datajobb i Danderyd
2026-07-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-30Om företaget
På Customer First bygger vi moderna kundtjänstlösningar med fokus på automatisering och AI. Vår plattform är affärskritisk för våra kunder och ställer höga krav på stabil drift, skalbarhet och snabba incidentåtgärder.
Vi är idag ett team på över 30 personer och fortsätter att växa. Nu söker vi en DevOps Team Lead som vill ta ett långsiktigt ansvar för vår tekniska plattform, arbeta operativt i vardagen och över tid bygga upp och leda ett DevOps-team.
Vad vi erbjuder
En central roll med stort tekniskt och organisatoriskt inflytande
Möjlighet att bygga och forma DevOps-funktionen över tid
Hands-on arbete med Kubernetes, molninfrastruktur och drift i produktion
Nära samarbete med produkt- och utvecklingsteam på kontoret
Möjlighet till aktieoptioner för rätt person
Om rollen
Detta är en operativ ledarroll med tydligt ansvar för drift och tillgänglighet. Du arbetar själv hands-on med infrastrukturen samtidigt som du sätter riktning för hur vi jobbar med DevOps, drift och incidenthantering.
Rollen innefattar on-call och incidentansvar, där du är delaktig i att både hantera akuta situationer och driva förbättringar för att minska framtida incidenter. Du förväntas arbeta nära övriga team och vara en naturlig del av det dagliga samarbetet på kontoret.
Initialt är teamet bestående av två personer men rollen är tänkt att växa över tid med fler personer i teamet, där du fungerar som teknisk ledare, mentor och ansvarig för DevOps-området.
Exempel på ansvar:
Design, drift och vidareutveckling av vår Kubernetes-plattform
Säkerställa stabilitet, skalbarhet och hög tillgänglighet i produktion
On-call, incidenthantering och post-mortems
Drift, optimering och skalning av SQL-databaser i stor skala
CI/CD, övervakning, loggning och molninfrastruktur
Etablera arbetssätt, rutiner och bästa praxis för drift och incidenthantering
På sikt: rekrytera, leda och utveckla DevOps-teamet
Vi tror att du har
Gedigen erfarenhet av Docker och Kubernetes i produktionsmiljö
Erfarenhet av on-call, incidenthantering och drift av affärskritiska system
Stark förståelse för CI/CD-pipelines (t.ex. GitHub Actions)
God kunskap inom övervakning och loggning (Prometheus, Grafana eller liknande)
Erfarenhet av molnplattformar som AWS, GCP eller Azure
Erfarenhet av drift av högtillgängliga SQL-databaser i större skala
Förmåga att ta tekniskt ansvar, prioritera under press och fatta arkitekturella beslut
Extra plus om du har erfarenhet av
Drift av Postgres, MySQL eller MariaDB i klustrade eller replikerade miljöer
Terraform, Argo eller andra Infrastructure as Code-verktyg
Helm eller Kustomize för Kubernetes-konfiguration
JavaScript/TypeScript, Go eller SQL
Att tekniskt coacha och bygga team över tid
Så jobbar vi
Vi tror starkt på samarbete, kunskapsdelning och att lösa problem tillsammans. Vår kultur bygger på att arbeta nära varandra på kontoret, särskilt i roller med stort drift- och incidentansvar. Därför söker vi någon som ser värdet i att vara på plats, jobba tätt med teamet och bidra till ett gemensamt ansvar för plattformens stabilitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
Via mejl
E-post: careers@customerfirst.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "DevOps Team Lead". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Teleoffice Viewcom AB
(org.nr 556653-8558)
Golfvägen 2 (visa karta
)
182 31 DANDERYD Arbetsplats
Customer First AB Jobbnummer
10016519