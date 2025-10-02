DevOps Engineer till Sveriges Riksbank
Sveriges riksbank / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-10-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges riksbank i Stockholm
, Falun
eller i hela Sverige
Riksbanken är Sveriges centralbank med uppdrag att säkerställa låg och stabil inflation, att det finansiella systemet fungerar effektivt och att betalningar kan genomföras säkert. Som en samhällsbärande myndighet är vi en nyckelspelare i svensk ekonomi. Vi genomgår en omfattande förändring i hur vi arbetar med IT-utveckling, data och analys. Och du har möjlighet att vara med och påverka.
Som DevOps Engineer får du en avgörande roll i att driva den tekniska transformationen och bygga nästa generations utvecklingsplattform. Du kommer att vara med och forma en modern, containerbaserad infrastruktur och fatta beslut som sätter riktningen framåt för bankens tekniska framtid.
DET HÄR GÖR DU HOS OSS
Som DevOps Engineer är du del av vårt nyetablerade team DevSecOps. Vi är på en resa där du har alla möjligheter att påverka och forma hur vi bygger upp alltifrån arbetssätt till vår tekniska plattform.
Du har en central och drivande roll och samarbetar nära utvecklare, arkitekter, infrastruktur- och säkerhetsspecialister för att bygga upp en modern, containerbaserad utvecklingsmiljö. Du omger dig med kompetenta och engagerade kollegor som delar din passion för teknisk excellens. Ditt fokus är att förenkla vardagen för utvecklingsteamen samtidigt som du säkerställer att vår plattform förblir robust, skalbar och säker.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Designa och implementera CI/CD-pipelines med automatiserade säkerhets- och kvalitetstester
• Forma och underlätta övergången till Kubernetes-baserade utvecklings- och driftsmiljöer med säkra CI/CD-processer och ökad autonomi
• Bygga utvecklarverktyg och processer för containerbaserad utveckling
• Integrera säkerhet i hela utvecklingsflödet från kod till produktion, exempelvis genom automatisering av tester, säkerhetstester och kodscanning.
• Stödja utvecklingsteam med rådgivning, on-boarding och praktisk konfiguration
För rätt person finns möjlighet till att axla än mer ansvar.
DITT TEAM
DevSecOps-teamet är ett nytt team inom enheten IT-utveckling och Dataplattform. Enheten består av ca 15 anställda samt ett antal konsultteam. Du arbetar tätt med utvecklingsteam, data engineers, infrastrukturspecialister och säkerhetsexperter i en miljö som värdesätter teknisk excellens och kunskapsdelning.
MER OM DIG
Vi söker dig som är strukturerad och initiativtagande med stark fokus på kvalitet och värdeskapande. Du drivs av nyfikenhet och håller dig ständigt uppdaterad inom den tekniska utvecklingen. Problemlösning är en av dina främsta styrkor och du trivs med att arbeta agilt i tvärfunktionella team där du tar ansvar för helheten och bidrar som en naturlig lagspelare.
Skallkrav:
• Flerårig erfarenhet av DevOps engineering
• Flerårig erfarenhet av Linux-miljöer och utveckling (Python, Go eller motsvarande)
• Flerårig erfarenhet av CI/CD i Kubernetes-miljöer
• Erfarenhet av Azure DevOps Server, GitLab eller liknande verktyg
• Flytande svenska och engelska
Meriterande erfarenhet:
• Systemadministration inom Linux
• Administration av Kubernetesmiljöer
• Arkitekturarbete
• CI/CD-flöden i on-prembaserade miljöer
• Molnbaserade miljöer och IaC
• Agila arbetsmetoder och GitOps-baserade arbetsflöden
• Arbete med system med höga krav på säkerhet och tillgänglighet
• Akademisk utbildning inom datavetenskap eller annan relevant utbildning
MER OM TJÄNSTEN
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningstyp: Tillsvidareanställning, provanställning tillämpas
Placering: Huvudkontoret Brunkebergstorg Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Möjlighet att jobba distans: 1 eller 2 dagar i veckan
Förmåner: Generösa semestervillkor, löneväxling till pension, subventionerad lunch, friskvårdsbidrag, subventionerad massage och tillgång till gym och ledarledda träningspass.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaten. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövningssamtal för säkerhetsklassade tjänster.
ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Huvudkontoret är beläget på Brunkebergstorg mitt i centrala Stockholm. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.
ANSÖK
I denna rekrytering samarbetar Riksbanken med rekryteringsföretaget Computer Sweden Recruitment. Deras rekryterare gör ett första urval i samråd med rekryterande chef samt utför intervjuer. De kandidater som går vidare träffar sedan rekryterande chef.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Alexandra Tihinen, ansvarig rekryteringskonsult på 070-447 92 24 eller alexandra.tihinen@csrecruitment.se
.
Vi vill ha din ansökan senast 22 oktober. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis kan du enkelt söka tjänsten och vi ges möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroller på slutkandidaterna, vilket innebär att du lämnar in examensbevis eller annat dokument som styrker din utbildning och vi kontrollerar att dessa stämmer.
Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Riksbank
(org.nr 202100-2684), http://www.riksbank.se/ Arbetsplats
Riksbanken Jobbnummer
9538296