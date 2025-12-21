DevOps Engineer

Logikfabriken AB / Datajobb / Göteborg
2025-12-21


Visa alla datajobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Logikfabriken AB i Göteborg, Linköping eller i hela Sverige

Är du DevOps Engineer som vill arbeta med modern drift, automation och plattformsutveckling?
Perfekt!
Vi söker dig som gillar att bygga stabila lösningar, automatisera bort manuella steg och skapa effektiva flöden för utveckling och drift. Du trivs med att arbeta nära utvecklingsteamen och bidra till att leverera robusta, säkra och skalbara system.
ERFARENHET
Några års erfarenhet (+5år) av DevOps eller plattformsutveckling
CI/CD & automation (t.ex. Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, Azure DevOps, ArgoCD)
Containers & orkestrering (t.ex Docker, Kubernetes, OpenShift, Helm)
Infrastructure as Code (t.ex. Terraform, Ansible, Pulumi eller CloudFormation)
Molnplattformar (t.ex AWS, Azure eller GCP, gärna även hybrid cloud)
Observability (t.ex Grafana, Prometheus, ELK/EFK, Loki, OpenTelemetry)
Säkerhet & compliance (t.ex DevSecOps, secrets management, policy as code)
Agilt arbetssätt och vana att samarbeta över teamgränser

Logikfabriken är ett konsultbolag av och för talangfulla, engagerade och roliga personer inom tech.
Vår ambition är att bli Sveriges mest inspirerande arbetsgivare.
Tillsammans formar vi bolaget, skapar möjligheter och driver utvecklingen framåt.
Vi gillar också att umgås - två konferenser per år, knowledge talks, afterworks och en massa annat kul.
Dessutom tror vi på schyst ersättning och transparens.
Vi brinner för hållbarhet. Sedan 2017 är Logikfabriken klimatneutralt och vi fortsätter ständigt att minska vårt avtryck.
Om du är social, nyfiken och öppen är det ett stort plus.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logikfabriken AB (org.nr 559038-9952)

Kontakt
Richard Lennartsson
richard@logikfabriken.se
0706554030

Jobbnummer
9658410

Prenumerera på jobb från Logikfabriken AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Logikfabriken AB: