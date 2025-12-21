DevOps Engineer
2025-12-21
Är du DevOps Engineer som vill arbeta med modern drift, automation och plattformsutveckling?
Perfekt!
Vi söker dig som gillar att bygga stabila lösningar, automatisera bort manuella steg och skapa effektiva flöden för utveckling och drift. Du trivs med att arbeta nära utvecklingsteamen och bidra till att leverera robusta, säkra och skalbara system.
ERFARENHET
Några års erfarenhet (+5år) av DevOps eller plattformsutveckling
CI/CD & automation (t.ex. Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI, Azure DevOps, ArgoCD)
Containers & orkestrering (t.ex Docker, Kubernetes, OpenShift, Helm)
Infrastructure as Code (t.ex. Terraform, Ansible, Pulumi eller CloudFormation)
Molnplattformar (t.ex AWS, Azure eller GCP, gärna även hybrid cloud)
Observability (t.ex Grafana, Prometheus, ELK/EFK, Loki, OpenTelemetry)
Säkerhet & compliance (t.ex DevSecOps, secrets management, policy as code)
Agilt arbetssätt och vana att samarbeta över teamgränser
Logikfabriken är ett konsultbolag av och för talangfulla, engagerade och roliga personer inom tech.
Vår ambition är att bli Sveriges mest inspirerande arbetsgivare.
Tillsammans formar vi bolaget, skapar möjligheter och driver utvecklingen framåt.
Vi gillar också att umgås - två konferenser per år, knowledge talks, afterworks och en massa annat kul.
Dessutom tror vi på schyst ersättning och transparens.
Vi brinner för hållbarhet. Sedan 2017 är Logikfabriken klimatneutralt och vi fortsätter ständigt att minska vårt avtryck.
Om du är social, nyfiken och öppen är det ett stort plus.
