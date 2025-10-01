DevOps Engineer
2025-10-01
Har du erfarenhet av att arbeta som DevOps Engineer och söker en ny utmaning i karriären? Då kan vi på Centric hjälpa dig! Vi har flera kunder inom både privat och offentlig sektor i Stockholm som växer och därför söker vi nu flera DevOps som kan bidra med sin kunskap och stärka verksamheterna.
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Arbetsuppgifter
Som DevOps Engineer spelar du en nyckelroll i att bygga och underhålla infrastruktur som stödjer olika utvecklings- och driftprocesser. Du arbetar nära utvecklingsteamet och kravställare.
I denna roll som DevOps Engineer kommer du bland annat arbeta med att:
• Skapa och underhålla molninfrastruktur med hjälp av verktyg som AWS, Azure eller Google Cloud
• Felsöka och lösa tekniska problem relaterade till utveckling och drift
• Implementera och hantera CI/CD-pipelines för kontinuerlig integration och leverans
• Automatisera driftprocesser med hjälp av verktyg som Terraform, Ansible eller Kubernetes
• Samarbeta med utvecklings- och driftavdelningar för att förbättra arbetsflöden och optimera system
• Hantera incidenter
Din profil och kvalifikationer
Rollen kräver ett proaktivt tankesätt och du har ett intresse för att automatisera processer samt lösa komplexa problem. För att lyckas i en roll som DevOps Engineer hos någon av våra kunder ser vi att du har minst två års erfarenhet av att arbeta med DevOps-verktyg och tekniker som Jenkins, Docker, Kubernetes, Git etc.
Som person är du kreativ och tar initiativ till att utveckla och förbättra. Du vågar att testa nytt och tänka annorlunda. Du kan arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga.Kvalifikationer
• Minst två års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter* Goda kunskaper om molnplattformar (AWS, Azure, GCP)
• Stark förståelse för infrastruktur som kod (IaC) och automatiseringsverktyg (Terraform, Ansible)
• God kännedom om nätverkskonfiguration och säkerhetsprinciper
• Mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska
Meriterande
• Flerårig arbetslivserfarenhet av systemadministration i en Linuxbaserad produktionsmiljö* Erfarenhet av scriptprogrammering i Linuxmiljöer så som Python, Ruby, Perl eller motsvarande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former. Så ansöker du
