Devops Admin
2025-11-17
Din roll
Som DevOps Administratör hos oss arbetar du som konsult och stöttar våra kunder med att bygga och förbättra deras DevOps-miljöer. Du ansvarar för att designa, administrera och optimera CI/CD-pipelines samtidigt som du skapar effektiva arbetsflöden i nära samarbete med utvecklingsteam. En viktig del av rollen är att hantera Git-repositorier och använda Infrastructure as Code (IaC) för att automatisera och förenkla processer.
Du kommer också att arbeta med modern containerteknologi och orkestreringslösningar som säkerställer skalbara och hållbara system. Utöver det får du arbeta med monitorering, analys och optimering av prestanda för att kontinuerligt förbättra CI/CD-livscykeln.
Med varierande projekt och uppdrag kommer du att få insikt i olika branscher och tekniska miljöer, vilket ger dig en unik möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens.
Vem är du?Vi söker dig som har erfarenhet av:
Mjukvaruutveckling och automation med Python.
Administrera och optimera CI/CD-pipelines, med förståelse för arkitektur.
Git repository management, Git workflows och branchingstrategier.
Infrastructure as Code (IaC) och att sätta upp pipelines med verktyg som exempelvis Terraform eller liknande.
Konfigurationshantering med verktyg som Ansible, Puppet, Chef eller liknande.
Containerlösningar som Docker och orkestrering med Kubernetes.
Monitoreringslösningar samt typer av metrics användbara i CI/CD-flöden.
God förståelse för grundläggande cloud concept.
Du behöver vara flytande i engelska och svenska.
Meriterande erfarenheter
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet av Golang-programmering.
Har arbetat med CI/CD-automationsflöden som inkluderat egen hårdvara, till exempel egengjorda testriggar.
Varför Knowit?
På Knowit Connectivity får du möjlighet att arbeta i en innovativ och lärande miljö där du kontinuerligt utvecklas. Vi kombinerar teknik och kreativitet för att skapa värde för våra kunder och samhället. Som konsult hos oss blir du en del av ett kompetent team som brinner för samarbete, delning av kunskap och att lösa spännande tekniska utmaningar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Besök vår hemsida eller kontakta oss direkt!
Låter detta som en roll för dig?Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och diskutera hur du kan bli en del av vårt team. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
