Detaljchef till Markverkstaden i Eksjö
Försvarsmakten / Chefsjobb / Eksjö Visa alla chefsjobb i Eksjö
2026-06-29
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Eksjö
, Nässjö
, Kinda
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du en driven ledare? Och är du en person med erfarenhet av att leda verkstadsproduktion? Då kan du vara den detaljchef vi söker till Eksjö!
Markverkstad Öst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att ha en bra balans mellan arbetsliv och privatliv.
Markverkstad Öst är en avdelning inom Markverkstadsenheten med cirka 80 medarbetare, som bedriver verksamhet i Eksjö, Linköping och Kvarn. Vi utför underhåll på Försvarsmaktens materiel inom samtliga försvarsgrenar. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Markverkstaden har företagscertifikat kyla vid INCERT och certifiering för ISO 9001 och tryckprovning ISO 17020
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Vi söker nu en ny detaljchef till Eksjö då nuvarande går vidare mot nya utmaningar!
Som detaljchef så kommer du leda en produktionsgrupp på cirka 20 medarbetare. Produktionsgruppen genomför underhåll på en stor variation av fordon såsom aggregat, terrängbilar, lastbilar, bandvagnar, mc, släp samt diverse större och mindre projekt.
Detaljchefstjänsten är en första linjens chef med personalansvar och din huvuduppgift kommer att vara att leda och fördela arbetet inom gruppen med stöd av 2st lagsamordnare. Du kommer att ansvara för att detaljens målsättningar uppfylls, och att medarbetare i gruppen utvecklas mot gemensamt fastställda mål samt vara en del av avdelningens ledningsgrupp.
Du kommer även att ansvara för produktion, kvalité, ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet samt att vidmakthålla och utveckla goda kundrelationer med de funktioner inom FM som beställer materielunderhåll.
KRAVPubliceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Lägst treårigt gymnasium med teknisk eller verkstadsteknisk inriktning eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Aktuell erfarenhet av ledande befattning med personalansvar
God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska
God datavana i Officepaketet
B-Körkort Dina personliga egenskaper
Vi söker någon med stort engagemang och som har förmåga att se behov av både resultat och relation. Du behöver därför både vara lyhörd och drivande med förmåga att anpassa ditt ledarskap. Det är också viktigt att du har ett processorienterat och lösningsorienterat synsätt tillsammans med god kommunikation.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
Kunskap om teknisk tjänst i Försvarsmakten.
Kunskaper kring aktuell materiel
Grundläggande kunskaper i svensk arbetsrätt med tillhörande arbetsmiljölagstiftning
Ledarskapsutbildning Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid
Arbetsort: Eksjö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Mattias Andersson: 072-156 63 53
Fackliga företrädare
SACO: Ali Hemen
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Birger HedmanSamtliga kontaktas via 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
575 91 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9982349