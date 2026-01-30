Depåchef till Persson Hyrmaskiner
2026-01-30
Om Persson Hyrmaskiner Din kompletta maskinuthyrare Persson Hyrmaskiner erbjuder ett brett sortiment av maskiner och utrustning för bygg, anläggning och industri - alltid med kvalitet, tillgänglighet och service i fokus. Som komplett leverantör hjälper vi våra kunder hela vägen, från maskinuthyrning till TA-planer, trafikavstängningsmaterial och relevanta utbildningar
Om tjänsten Som Depåchef har du det övergripande ansvaret för depåns drift, personal och ekonomi. Du leder det dagliga arbetet, säkerställer hög servicegrad gentemot våra kunder och arbetar aktivt för att utveckla både verksamheten och medarbetarna. Du rapporterar till VD och arbetar nära ledningen i frågor som rör budget, uppföljning och utveckling.
Din erfarenhet Vi tror att du har tidigare erfarenhet av ledande befattning, gärna inom uthyrning, bygg eller teknisk verksamhet. Är van att arbeta med budget och resultatansvar. Har god förmåga att motivera, utveckla och ställa krav på medarbetare. Är lösningsorienterad och prestigelös. Trivs i en operativ roll där du är nära både kunder och medarbetare
Din personlighet
Vi söker dig som är en trygg och engagerad ledare med mycket energi som trivs med ansvar. Du är affärsmässig och har ett starkt kundfokus.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
För mer information Johan Koch 076-345 41 26 johan.koch@bahusia.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
