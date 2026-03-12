Deltagarstöd till Forsa folkhögskola
2026-03-12
Folkhögskolorna bedriver utbildning, folkbildning och viss konferensverksamhet. Forsa folkhögskola är en modern skola som vilar på en hundraårig tradition av kunskap, bildning och kultur. Lusten att lära, eget ansvar och en hållbar livsstil med omsorg om miljön är ledstjärnor i allt vi gör. Upptäck en skola där kreativitet, samarbete och personlig utveckling står i fokus. Vi är stolta över att vår skola är både miljö- samt HBTQI-certifierad.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Som deltagarstödjare bidrar du till en trygg, strukturerad och inkluderande bildningsmiljö till allmän kurs vid Forsa folkhögskola. Kursen riktar sig till vuxna som vill öka sina kunskaper och läsa in behörigheter för fortsatta studier på högskola eller yrkeshögskola. Som deltagarstödjare hos oss stödjer du deltagarnas utveckling för att nå utbildningens mål och deltagarnas individuella mål. Arbetet bedrivs på individ- och gruppnivå och sker i samarbete med pedagogisk personal. Du ingår i ett hälsoteam som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Vi erbjuder en lugn miljö med små studiegrupper och engagerade lärarkollegor.
Som deltagarstöd hos oss kommer du bland annat att
• stödja deltagare individuellt och i grupp under skoldagen
• bidra till struktur, tydlighet och trygghet i bildningsmiljön
• uppmärksamma behov av anpassningar och samverka med ansvariga funktioner
• delta i arbetslagets gemensamma utvecklingsarbete
• upprätthålla externa kontakter och delta i nätverk kring deltagarstöd.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• individuell utvecklingsplan.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är empatisk och lyhörd med ett flexibelt och lösningsinriktat förhållningssätt. Du kommer att vara en del i ett arbetslag där bemötande, samarbete och social kompetens är viktiga delar samtidigt som du ska kunna arbeta självständigt, proaktivt och ta egna initiativ. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
I rollen som deltagarstöd ska du ha
• minst gymnasiekompetens
• B-körkort
• god digital kompetens.
För den här tjänsten är det meriterande om du har
• erfarenhet av arbete på folkhögskola eller annan folkbildningsverksamhet
• erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och att anpassa bemötande, struktur och studiestöd utifrån individuella behov
• pedagogisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning inom relevant område alternativt motsvarande erfarenhet.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
